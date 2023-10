Video/ Fermana Perugia (risultato 0-2) gol e highlights: domina il Grifo (Serie C girone B, 9 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA PERUGIA: LA PARTITA

Video Fermana Perugia pieno di emozioni fino alla vittoria degli umbri allo stadio “Recchioni”. Successo importante per l’undici di mister Baldini, ora a quota tredici punti in classifica, a otto lunghezze dalla vetta. A decidere il match contro la Fermana sono stati i gol di Lisi al 15’ e di Paz al 55’. Per il colombiano (che ha preso il posto di Mezzoni ad inizio secondo tempo) si è trattata della prima rete con la maglia del Perugia. Complessivamente una buona prova dei biancorossi, schierati da mister Baldini con una sorta di 4-3-3 senza attaccante centrale ma con Santoro, nel ruolo di falso nove, chiamato a spaziare su tutto il versante offensivo, supportato dai due esterni alti Matos e Lisi.

Un Grifo che ha saputo colpire nei momenti giusti e soprattutto non ha rischiato praticamente nulla, ottenendo il secondo clean sheet di fila. Non bene, invece, la Fermana, ordinata in difesa ma troppo sterile in avanti. I gialloblù sanno che servono altri tipi di prestazioni per ottenere la salvezza in un girone molto complicato.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: FERMANA PERUGIA

FERMANA: Borghetto; Laverone, Fort, Calderoni, Pistolesi; Scorza (7’ st Fontana), Giandonato, Misuraca (33’ st Vessella); Semprini (20’ st Eleuteri), Curatolo (20’ st Montini), Pinzi (7’ st Tilli). A disposizione: Furlanetto, De Pascalis, Spedalieri, Paponi, Santi, Biral, Grassi, Palmucci. All. Bruniera

PERUGIA:Furlan; Mezzoni (1’ st Paz), Angella, Vulikic, Bozzolan (40’ st Cancellieri); Iannoni (48’ st Giunti), Bartolomei, Kouan (33’ st Seghetti); Matos, Santoro (40’ st Acella), Lisi. A disposizione: Abibi, Ebnoutalib, Ricci, Torrasi, Morichelli, Souare. All. Baldini

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Federico Linari di Firenze e Fabio Dell’Arciprete di Vasto

Marcatori: 15’ Lisi, 55’ Paz

Ammoniti: Misuraca (Fermana), Fort (Fermana), Matos (Perugia), Giandonato (Fermana)

