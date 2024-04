Video/ Fermana Pescara (1-3) gol e highlights: rete decisiva di Milani! (Serie C, 28 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERMANA PESCARA: LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Recchioni il Pescara vince in trasferta sul campo della Fermana per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Canarini del tecnico Mosconi sembrano cominciare bene la partita affacciandosi anche in avanti ma con il passare dei minuti sono invece gli uomini di mister Cascione a prendere in mano il controllo delle operazioni riuscendo anche a sbloccare il punteggio al 27′ con il gol firmato da Merola, ben assistito dal collega Accornero che si rivela pericoloso a sua vola pochi istanti dopo. Il raddoppio degli Adriatici porta la firma di Franchini, a segno dunque al 44′.

Diretta/ Fermana Pescara (risultato finale 1-3): gol della bandiera di Giandonato (Serie C, 28 aprile 2024)

Nel secondo tempo la storia del match pare destinata a ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e così Milani triplica con l’aiuto di Merola al 49′. Le cose si complicano ulteriormente poi per i marchigiani rimanendo in inferiorità numerica dal 57′ a causa dell’espulsione rimediata da Carosso e sul fronte opposto Tunjov si dispera quando centra soltanto il palo al 58′. Nel finale i gialloblu accorciano inutilmente il distacco all’86’ con la rete siglata da Giandonato.

Video/ Pescara Ancona (0-2) gol e highlights: doppietta di Spagnoli! (Serie C, 21 aprile 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Crezzini di Siena, oltre ad aver espulso Carosso con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Giandonato al 42′, Petrungaro al 45’+2′ e Paponi all’89’ da un lato, Merola al 13′, Franchini al 45’+2′ e Floriani al 65′ dall’altro. La vittoria regala tre punti al Pescara consentendogli di raggiungere quota 55 nella classifica del girone B della Serie C 2023/2024 in quest’ultima trentottesima giornata mentre la Fermana rimane bloccata a 31 punti.

DIRETTA/ Pescara Ancona (risultato finale 0-2): Cangiano non trova la rete! (Serie C, 21 aprile 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERMANA PESCARA













© RIPRODUZIONE RISERVATA