Video/ Fermana Recanatese (0-1) gol e highlights: vittoria esterna per i giallorossi!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA RECANATESE: VITTORIA ESTERNA

Video Fermana Recanatese che regala un primo tempo senza troppe emozioni. Reti bianche allo stadio Bruno Recchioni che ospita le gare interne della Fermana. Nel tabellino l’unica cosa da segnalare è il cartellino giallo per Emanuele Padella. L’esperto difensore classe 1985, arrivato nel calciomercato estivo dal Mantova, si becca il terzo cartellino giallo in quattro apparizioni con la maglia della Fermana. Nel primo tempo poi succede ben poco con le due formazioni che vanno l’intervallo con il risultato di 0-0 dopo 45 minuti. Secondo tempo che presenta ritmi decisamente più alti rispetto alla prima frazione di gioco. Ci sono subito tre cartellini gialli, uno per la fermano, che si somma a quello di Padella del primo tempo, e due per la Recanatese.

Si becca il cartellino giallo Fontana della Fermana mentre Veltri e Giampaolo per la formazione ospite. Secondo tempo che presenta anche la rete del vantaggio firmata dalla Recanatese. Il goal porta la firma di Giampaolo, il quale freddo il portiere e regala il sorpasso alla formazione giallorossa. Finisce anche il secondo tempo con il risultato di 0-1 in favore della Recanatese. Sale quindi a quota 3 punti in campionato la formazione giallorossa che ottiene quindi la sua prima vittoria. Rimane invece a quota quattro punti la Fermana.

VIDEO GOL FERMANA RECANATESE: IL TABELLINO

FERMANA: Borghetto N. (Portiere), Calderoni M., Curatolo D. (dal 34′ st Grassi L.), Fontana T., Giandonato M., Laverone L. (dal 1′ st Eleuteri A.), Misuraca G., Montini M., Padella E., Pistolesi F. (dal 34′ st Santi P.), Spedalieri J.. A disposizione: Benkhalqui M. O., Biral N., Eleuteri A., Fort F., Furlanetto A. (Portiere), Grassi L., Mancini A. (Portiere), Palmucci S., Santi P., Scorza C., Semprini M., Tilli R., Vessella M.

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Carpani G., Ferrante E., Giampaolo D. (dal 33′ st Sbaffo A.), Longobardi G., Melchiorri F., Morrone B. (dal 34′ st Raparo M.), Prisco A., Ricci L., Senigagliesi L. (dal 33′ st Quacquarelli G.), Veltri A.. A disposizione: Canonici G., Egharevba D., Ferretti D., Gomez F., Lipari M., Marinacci V., Mascolo N. (Portiere), Peretti M., Quacquarelli G., Raparo M., Sbaffo A., Tiberi M.

Reti: al 13′ st Giampaolo D. (Recanatese) .

Ammonizioni: al 26′ pt Padella E. (Fermana), al 8′ st Fontana T. (Fermana) al 2′ st Veltri A. (Recanatese), al 9′ st Giampaolo D. (Recanatese), al 44′ st. Sbaffo (Recanatese)

