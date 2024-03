Video/ Fermana Rimini (3-2) gol e highlights: doppietta di Sorrentino! (Serie C, 28 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERMANA RIMINI: LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Recchioni la Fermana supera il Rimini per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Troise si affacciano subito pericolosamente in zona offensiva cogliendo anche un palo con un colpo di testa di Malagrida al 6′ ma i padroni di casa guidati da mister Mosconi riescono a passare in vantaggio al 9′ grazie alla rete messa a segno da Sorrentino. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani rispondono al 14′ trovando il gol del pari con il colpo di testa vincente di Gigli sulla punizione di Sala.

Il cambio forzato per infortunio di Langella con Garetto al 20′ porta poi al gol del raddoppio che vale il sorpasso dello stesso Garetto al 27′, su corner battuto da Sala. I marchigiani ripristinano quindi l’equilibrio al 40′ con la rete su punizione firmata da Giandonato. Nel secondo tempo i gialloblu non capitalizzano verso il 58′ quando la girata di Paponi viene respinta in area piccola da Quacquarelli. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Sorrentino a riportare avanti i suoi in modo definitivo di testa su cross di Giovinco al 71′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bordin, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Niang, Santi, Scorza, Sorrentino e Misuraca da un lato, Morra e Garetto dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaquattresimo turno di campionato permettono alla Fermana di salire a quota 25 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Rimini non si muove, rimanendo fermo a 41 punti.

Fermana-Rimini 3 a 2 (p.t. 2-2)

Reti: 9′, 71′ Sorrentino(F); 14′ Gigli(R); 27′ Garetto(R); 40′ Giandonato(F).

Assist: 14′, 27′ Sala(R); 71′ Giovinco(F).

FERMANA (3-5-2) – Borghetto; Heinz, Santi, Carosso; Niang, Scorza, Giandonato, Misuraca, Petrungaro; Paponi, Sorrentino. A disp.: Furlanetto, Cicero, Pistolesi, Spedalieri, Fort, Giovinco, Bonfigli, Condello, Marcandella, Gianelli, De Santis, Granatelli, Locanto, Petrelli. All.: Mosconi.

RIMINI (4-2-3-1) – Colombi; Tofanari, Lepri, Gigli, Quacquarelli; Sala, Langella; Delcarro, Lamesta, Malagrida; Morra. A disp.: Colombo, De Lucci, Gorelli, Capanni, Cernigoi, Oddi, Ubaldi, Iacoponi, Leoncini, Garetto. All.: Troise.

Arbitro: Andrea Bordin (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 21′ Niang(F); 24′ Morra(R); 24′ Santi(F); 28′ Scorza(F); 72′ Sorrentino(F); 80′ Garetto(R); 83′ Misuraca(F).

