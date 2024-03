Video/ Fermana Sestri Levante (1-1) gol e highlights: Petrungaro risponde a Forte (17 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA SESTRI LEVANTE (1-1): LA PARTITA

Fermana e Sestri Levante si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Forte e Petrungaro. Giovinco in mezzo, ci va Sorrentino di testa, Anacoura compie una bella parata. Misuraca per Giovinco che calcia bene, la palla sfiora il palo. Pane di testa a colpo sicuro, salva tutto Borghetto. Forte! La sblocca il Sestri Levante! Sandri in mezzo per Forte che in spaccata supera Borghetto. Grande chiusura di Carosso su Clemenza.

Diretta/ Fermana Sestri Levante (risultato finale 1-1): la riprende Petrungaro (Serie C 17 marzo 2024)

Forte ci prova da fuori area, Borghetto blocca senza problemi. Petrungaro! Pareggia la Fermana! Tiro da posizione centrale che non lascia scampo a Anacoura. Petrungaro calcia bene, Anacoura compie un ottimo intervento. Scorza in area a botta sicura, grandissima risposta di Anacoura. Omoregbe colpisce in rovesciata Carosso, rosso diretto per lui.

Video/ Sestri Levante Recanatese (2-0) gol e highlights: Candiano apre le marcature! (Serie C, 11 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA SESTRI LEVANTE (1-1): IL TABELLINO

Marcatori: 22′ Forte, 51′ Petrungaro

Fermana (3-5-2) Borghetto, Heinz, Santi, Carosso; Niang (84′ Giannelli), Malaccari (69′ Condello), Scorza, Misuraca, Petrungaro (Mercandella); Giovinco (69′ Pistolesi), Sorrentin

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Raggio Garibaldi (72′ Troiano), Sandri (72′ Grosso), Parlanti; Clemenza (64′ Gala), Fossati (59′ Omoregbe), Forte

Note ammoniti: Malaccari, Scorza, Niang. Espulso Omoregbe per doppia ammonizione

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA SESTRI LEVANTE

Diretta/ Sestri Levante Recanatese (risultato finale 2-0): Oliana raddoppia! (Serie C, 11 marzo 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA