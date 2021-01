Video/ Fermana Sudtirol (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Recchioni

VIDEO FERMANA-SUDTIROL (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Recchioni le formazioni di Fermana e Sudtirol non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico Vecchi a cercare di prendere subito in mano le redini del match finendo però in fuorigioco con Beccaro già al 2′. La sfida viene però interrotta da diversi interventi irregolari rilevati dall’arbitro ed i biancorossi rischiano qualcosa al 3′ quando Vinetot riesce a riprendersi nonostante un brutto scontro di gioco con Cognigni sebbene sia proprio lo stesso Vinetot a portare in vantaggio i suoi andando a segno intorno al 10′, capitalizzando la sponda di Magnaghi sugli sviluppi di un corner. I minuti scorrono sul cronometro ed il gol realizzato da Vinetot pare aver colpito gli avversari anche sotto l’aspetto psicologico. Le due squadre faticano a proporre nuove giocate realmente degne di nota mancando di cattiveria agonistica nei momenti decisivi su entrambi i fronti.

Nel secondo tempo sono i padroni di casa a partire forte andando a caccia dell’eventuale pareggio subito con un tiro largo di Negli al 46′. Il Sudtirol non si lascia impressionare e risponde al 48′ con una conclusione altrettanto imprecisa di Beccaro ma evitando poi il peggio al 55′ sul tentativo fuori misura del centrocampista Grossi. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente al 73′, ci pensa Neglia, pericoloso pure in precedenza al 60′, a trasformare un calcio di rigore concesso per un fallo di Greco commesso nei suoi confronti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Ginestra e De Pascalis da un lato, Beccaro, Greco e Marchi dall’altro. Il punto conquistato in questo ventunesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Fermana di salire a quota 23 ed al Sudtirol di portarsi a quota 41 punti nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Fermana-Sudtirol 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 10′ Vinetot(S); 73′ RIG. Neglia(F).

FERMANA (4-4-2) – Ginestra; De Pascalis, Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti, Urbinati, Grossi, D’Anna; Cognigni, Neglia. A disp.: Colombo, Massolo, Manzi, Sperotto, Rossoni, Bonetto, Staiano, Grbac, Cremona, Palmieri. All.: Giovanni Cornacchini.

SUDTIROL (4-3-1-2) – Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco, Beccaro; Casiraghi; Fischnaller, Magnaghi. A disp.: Meneghetti, Pircher, Curto, Voltan, Gatto, Odogwu, Fink, Davi, Karic, Rover, Morelli, Marchi. All.: Stefano Vecchi.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna).

Ammoniti: 11′ Ginestra(F); 18′ De Pascalis(F); 24′ Beccaro(S); 63′ Greco(S); 87′ Marchi(S).

