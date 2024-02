Video/ Fermana Vis Pesaro (0-2) gol e highlights: Karlsson decide il derby (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA VIS PESARO (0-2): LA PARTITA

La Vis Pesaro supera la Fermana, ultima in classifica, grazie alla doppietta siglata da Karlsson. Tre punti importantissimi che portano la Vis Pesaro in una zona di classifica estremamente tranquilla. Fort sbaglia a leggere l’azione, Karlsson aggancia e da solo contro Furlanetto sigla. Eleuteri serve un pallone a Petrelli solo da spingere in rete, occasione fallita. La Vis Pesaro continua ad attaccare e la chiude nel finale di prima frazione. Il centravanti scatta sul filo del fuorigioco entra in area e sigla.

Nicastro serve a Karlsson la palla del tris, il centravanti la mette alta. Secondo giallo per Iervolino che lascia la Vis Pesaro in dieci uomini. Giovinco ci prova al volo sul cross di Pistolesi, Neri blocca la sfera. Pistolesi si prende il secondo giallo e viene espulso.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA VIS PESARO (0-2): IL TABELLINO

MARCATORI: 14’ Karlsson, 48’ Karlsson

FERMANA (4-3-3) Furlanetto; Eleuteri, Fort, De Santis, Pistolesi; Fontana (28’ Gianelli), Giandonato (16’st Niang), Misuraca; Semprini (16’st Giovinco), Petrelli (16’st Sorrentino), Petrungaro (31’st Paponi).

A disposizione: Borghetto, Mancini, Bonfigli, Santi, Condello, Marcandella, Locanto. Carosso.

Allenatore: Stefano Protti

VIS PESARO (4-3-2-1) Neri F.; Mattioli, Rossoni, Zagnoni, Neri G.; Iervolino, Di Paola, Rossetti; Pucciarelli (25’st Nina); Karlsson (43’st Molina), Nicastro (33’st Da Pozzo).

A disposizione: Mariani. Polverino, Pecile, Ceccacci, Obi, Peixoto, Loru, Mamona, Valdifiori, Gulli, Castigliani, Kemayou.

Allenatore: Francesco Renzoni (Banchieri squalificato)

ARBITRO Michele Delrio di Reggio Emilia (Marco Barberis di Collegno,Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore, Emanuele Velocci di Frosinone)

NOTE Ammoniti: Iervolino, Neri G., Giandonato, Di Paola, Pistolesi Espulso Iervolino al 22’st e Pistolesi al 46’st Corner: 2-5 Recuperi p.t 3’, s.t 5′

