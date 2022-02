Video/ Fermana Vis Pesaro (1-1) gol e highlights: Alagna-Tonso per il pari (Serie C)

VIDEO FERMANA VIS PESARO (1-1): UN PUNTO CIASCUNO

Finisce 1 a 1 tra Fermana e Vis Pesaro. Padroni di casa subito pericolosi al 1′ con la conclusione di Kyeremateng, che di nuovo all’8′ impensierisce Farroni, ma la palla finisce di poco al lato. Al 23′ la prima fiammata della Vis Pesaro: Urbinati libera male la propria area di rigore, andando a servire involontariamente al limite dell’area Acquadro. Quest’ultimo calcia ma Ginestra è attento. Sul finale di primo tempo, arriva la rete del vantaggio dei padroni di casa. Bel cross dalla fascia sinistra di Capece, diretto verso il secondo palo: alle spalle di De Nuzzo sbuca Alagna, che batte di testa il portiere avversario e sigla la rete del vantaggio. Un gol pesantissimo, che arriva proprio nel momento migliore per gli ospiti: finisce dunque 1 a 0 il primo tempo

VIDEO FERMANA VIS PESARO: ALAGNA E TONSO

Nel secondo tempo di Fermana e Vis Pesaro, la gara riparte subito con intensità. La prima vera occasione arriva al 55′ per i padroni di casa: Pannitteri mette in area un cross verso Kyeremateng, che all’altezza dell’area di rigore calcia in porta ma il suo tiro è troppo debole e Farroni respinge coi piedi. Al 57′ Cannavò in area di rigore tenta la girata, con palla indirizzata verso l’angolino basso: il portiere di casa si tuffa e devia in angolo, salvando tutto. Al 59′ arriva il gol che porta la Vis Pesaro sull’1-1 firmato da Tonso. Cross messo in area da Piccinini, con Tonso che batte Ginestra e segna il pareggio. Finisce così, nonostante varie chance da entrambe le parti.

VIDEO FERMANA VIS PESARO 1-1: IL TABELLINO

RETI: 45’pt Alagna, 13’st Tonso

FERMANA (3-4-3): Ginestra; Urbinati, Scrosta, Sperotto; Alagna, Mbaye, Capece (40’st Sangiorgi), Graziano (20’st Marchi); Pannitteri, Cognigni (40’st Tassi), Kyeremateng (30’st Simonelli). All. Riolfo

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Manetta (10’st Saccani), Gavazzi, Ferrini; Piccinini, Acquadro, Coppola, Lombardi, De Nuzzo (10’st Tonso); Cannavò (41’st Sanogo), De Respinis. All. Banchini

ARBITRO: Cigliotti di Cosenza

AMMONITI: Urbinati, Scrosta, Sperotto, Gavazzi, Marchi, Tonso

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FERMANA VIS PESARO

