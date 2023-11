Video/ Feyenoord Atletico Madrid (1-3) gol e highlights: colpo esterno per Simeone! (28 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FEYENOORD ATLETICO MADRID: SINTESI

Video Feyenoord Atletico Madrid che si apre con il vantaggio da parte degli spagnoli alla luce di un autogol sfortunato del difensore olandese Geertruida. Intervento maldestro da parte del difensore sul cross di Llorente. Prima occasione per gli olandesi con Minteh che si affaccia dalle parti dell’estremo difensore sloveno Jan Oblak. Palla facilmente presa dal portiere che blocca facilmente. Olandesi che cercano di rientrare in partita affidandosi alle giocate del calciatore gambiano Yankuba Minteh; lo stesso esterno di attacco entra all’interno dell’area di rigore e per poco non riesce ad ottenere un calcio dagli 11 m. Dopo un consulto con la sala var la decisione è quella di non concedere il tiro dal dischetto ai padroni di casa è il risultato dopo 45 minuti è sempre di vantaggio per la formazione spagnola.

Secondo tempo della sfida che pone di fronte Feyenoord e Atletico Madrid che termina con il risultato di 1-3. Nella seconda frazione assistiamo al raddoppio degli spagnoli con l’assist del neoentrato Barrios per Hermoso che batte il portiere avversario spedendo il pallone in rete. Gli olandesi non mollano e riescono a trovare il gol che riapre la partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il cross preciso da parte del centrocampista Ivanusec. Colpo di testa da parte di Wieffer e pallone che viene spedito in porta. Atletico Madrid che però non ci sta e trova il modo di riportarsi nuovamente in doppio vantaggio. Secondo autogol della partita, questa volta l’autore è il messicano Gimenez che nel tentativo di spazzare la palla con un colpo di testa la insacca alle spalle del proprio portiere. Vince la formazione spagnola che sale a quota 11 in campionato con gli olandesi a quattro punti dalla Lazio.

FEYENOORD: Bijlow J. (Portiere), Geertruida L., Trauner G. (dal 19′ st Milambo A.), Hancko D., Hartman Q., Wieffer M., Stengs C. (dal 25′ st Ivanusec L.), Timber Q. (dal 33′ st Sauer L.), Minteh Y. (dal 19′ st Lingr O.), Gimenez S., Paixao I. (dal 1′ st Ueda A.). A disposizione: Beelen T., Dilrosun J., Lamprou K. (Portiere), Lopez M., van den Belt T., Wellenreuther T. (Portiere), Zerrouki R. Allenatore: Slot A..

ATL. MADRID: Oblak J. (Portiere), Molina N., Gimenez J. M., Witsel A., Hermoso M., Riquelme R., Llorente M. (dal 11′ st Barrios P.), Koke (dal 39′ st Correa A.), de Paul R. (dal 29′ st Niguez S.), Morata A. (dal 29′ st Depay M.), Griezmann A.. A disposizione: Azpilicueta C., Galan J., Gomis A. (Portiere), Grbic I. (Portiere), Lino S., Mandava R., Savic S., Soyuncu C. Allenatore: Simeone D..

Reti: al 32′ st Wieffer M. (Feyenoord) al 14′ pt Geertruida L. (Atl. Madrid) autogol, al 12′ st Hermoso M. (Atl. Madrid) , al 36′ st Gimenez S. (Atl. Madrid) autogol.

