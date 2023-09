Video/ Feyenoord Celtic (2-0) gol e highlights: olandesi in testa al girone (19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FEYENOORD CELTIC: GRANDE VITTORIA DEGLI OLANDESI!

Feyenoord e Celtic! I primi venti minuti di gioco sono stati intensi, sebbene al momento il punteggio rimanga 0-0. Il momento più eccitante fino ad ora è stato un pericoloso tentativo di Fururashi del Celtic. Al 12° minuto, il Celtic ha avviato un rapido contrattacco che ha messo in difficoltà la difesa del Feyenoord. Fururashi è stato ben servito in profondità ed è riuscito a eludere il difensore, trovandosi uno contro uno con il portiere avversario. Ha cercato di infilare il pallone nell’angolo basso, ma il portiere del Feyenoord ha effettuato una parata eccezionale per mantenere il risultato invariato. È stata davvero un’occasione d’oro sprecata dal Celtic! Entrambe le squadre sembrano determinate a ottenere un vantaggio in questa partita. Il Celtic sta cercando di sfruttare la velocità e l’abilità dei suoi attaccanti per creare opportunità, mentre il Feyenoord sta cercando di controllare il gioco a centrocampo e sfruttare il suo gioco fisico per contrastare gli attacchi avversari. La partita è stata caratterizzata da alcune scaramucce a centrocampo e da alcuni interventi difensivi ben cronometrati da parte delle due squadre. I tifosi in tribuna stanno sostenendo rumorosamente le loro squadre, creando un’atmosfera elettrizzante in campo.

Feyenoord e Celtic. Negli ultimi venti minuti del primo tempo, abbiamo assistito a un momento decisivo quando Calvin Stengs del Feyenoord ha sbloccato il punteggio. È stato al 42° minuto che Stengs è riuscito a segnare. Il Feyenoord ha costruito un’azione d’attacco ben orchestrata, con una serie di passaggi precisi che hanno confuso la difesa del Celtic. Stengs è stato abilmente servito all’interno dell’area di rigore e ha calciato con precisione nell’angolo destro del portiere del Celtic, battendolo con un tiro potente. È stato un gol di gran classe che ha scatenato la gioia tra i tifosi di casa. Dopo il gol, il Celtic ha cercato immediatamente di rispondere. Hanno intensificato il loro gioco d’attacco e hanno creato alcune opportunità, ma la difesa del Feyenoord è stata solida e ha respinto ogni minaccia. Il punteggio ora è di 1-0 a favore del Feyenoord, e la partita si è riscaldata notevolmente. Entrambe le squadre stanno cercando di guadagnare il controllo del gioco a centrocampo, e abbiamo assistito a sfide fisiche e scambi di gioco emozionanti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FEYENOORD CELTIC, IL SECONDO TEMPO

Feyenoord e Celtic. Al momento, il Feyenoord mantiene un vantaggio di 1-0, ma il Celtic sta cercando di riportarsi in partita. Ai primi minuti del secondo tempo, è stato Calvin Stengs del Feyenoord a creare un momento di grande pericolo. Al 51° minuto, Stengs ha ricevuto un passaggio intelligente al limite dell’area di rigore. Con abilità e rapidità, ha evitato un difensore del Celtic e ha sferrato un potente tiro in direzione della porta. Il portiere del Celtic, però, ha compiuto un intervento straordinario, respingendo il tiro in angolo e mantenendo il punteggio a favore del Feyenoord. Il Celtic, consapevole della necessità di segnare per pareggiare la partita, sta cercando di intensificare il proprio gioco d’attacco. Hanno creato alcune opportunità promettenti, cercando di sfruttare le falle nella difesa avversaria. Nel frattempo, il Feyenoord sta cercando di mantenere la sua posizione e difendere il vantaggio. La partita è stata caratterizzata da alcune situazioni di gioco fisico a centrocampo, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il controllo della palla. L’atmosfera in campo è carica di tensione, poiché il Celtic sta cercando disperatamente di pareggiare la partita.

Feyenoord Celtic volta al termine. Il secondo gol del Feyenoord è arrivato al 72° minuto, quando Jahanbaks ha trovato la rete. Dopo una serie di scambi di palla intelligenti nel terzo d’attacco, Jahanbaks è stato abilmente servito all’interno dell’area di rigore del Celtic. Con calma e precisione, ha superato il portiere avversario con un tiro ben piazzato. È stato un momento di gioia per i tifosi di casa e ha consolidato il vantaggio del Feyenoord. Il Celtic, al contrario, ha cercato disperatamente di reagire. Hanno intensificato il proprio gioco d’attacco e hanno creato alcune occasioni, cercando di superare la difesa del Feyenoord. Tuttavia, il portiere di casa è stato solido e ha respinto ogni tentativo avversario. Il tempo si è fatto sempre più corto, e il Feyenoord ha cercato di gestire il risultato, mantenendo il controllo del gioco e difendendo il proprio vantaggio. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione a centrocampo e da scambi di gioco intensi. Con il punteggio fissato a 2-0 a favore del Feyenoord, la partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa. Il Celtic ha lottato con determinazione, ma il Feyenoord ha dimostrato di essere più efficace sotto porta.

VIDEO GOL FEYENOORD CELTIC, IL TABELLINO

FEYENOORD: Wellenreuther T. (Portiere), Geertruida L., Trauner G., Hancko D., Hartman Q., Stengs C., Wieffer M., Timber Q. (dal 28′ st Zerrouki R.), Minteh Y. (dal 22′ st Lingr O.), Igor Paixao (dal 22′ st Jahanbakhsh A.), Ivanusec L. (dal 44′ st Sauer L.). A disposizione: Beelen T., Dilrosun J., Lamprou K. (Portiere), Lopez M., van den Belt T., van Sas M. (Portiere) Allenatore: Slot A..

CELTIC: Hart J. (Portiere), Johnston A., Lagerbielke G., Scales L., Taylor G., O’Riley M. (dal 37′ st Bernardo P.), McGregor C., Hatate R. (dal 13′ st Holm O. T.), Maeda D. (dal 37′ st Oh Hyeon-Gyu), Furuhashi K. (dal 22′ st Iwata T.), Palma L. (dal 13′ st Yang Hyun-Jun). A disposizione: Bain S. (Portiere), Forrest J., Johnston M., Morrison J. (Portiere), Ralston A., Turnbull D. Allenatore: Rodgers B..

Reti: al 45’+2 pt Stengs C. (Feyenoord) , al 31′ st Jahanbakhsh A. (Feyenoord) .

Ammonizioni: al 11′ st Timber Q. (Feyenoord) al 31′ pt Lagerbielke G. (Celtic), al 36′ pt McGregor C. (Celtic).

Espulsioni: al 19′ st Lagerbielke G. (Celtic).

Rigori sbagliati: al 20′ st Igor Paixao (Feyenoord).

Gol annullati: al 26′ st Geertruida L. per (Feyenoord), al 45’+2 st Lingr O. per (Feyenoord).

