VIDEO FEYENOORD MILAN (1-0): PAIXAO E UNA PAPERA DI MAIGNAN FERMANO CONCEIÇÃO

Risultato inaspettato nel video Feyenoord Milan con i rossoneri che escono sconfitta dalla prima sfida dei playoff di Champions League contro gli olandesi. La grande spinta del De Kuip ha caricato ulteriormente un Feyenoord da subito molto aggressivo e in vantaggio dopo soli tre minuti di gioco. A sbloccare la partita ci ha pensato uno scatenato Paixao che è riuscito a fuggire a Walker dalla destra prima di puntare verso il centro del campo e calciare dall’interno dell’area di rigore. Il tiro del brasiliano è tutt’altro che irresistibile ma sulla traiettoria sbaglia completamente la valutazione Maignan che si fa bucare e manda avanti gli olandesi.

La reazione del Milan non c’è e apre la strada al Feyenoord che cerca addirittura di raddoppiare sfruttando il clima molto acceso creato dai suoi tifosi. Al 32′ è ancora Paixao ad avere una grande occasione con Pavlovic che valuta male un pallone lanciato dalla metà campo sul quale si inserisce il brasiliano che riesce ad entrare in area ma viene fermato da un corpo a corpo con lo stesso Pavlovic che rimedia all’errore commesso. Solo verso la fine del primo tempo si fa vedere il Milan con Leao che riesce a fuggire sulla destra ma, a tu per tu con Wellenreuther, perde l’attimo per calciare e si fa rimontare da Read.

Anche il secondo tempo del video Feyenoord Milan inizia con gli olandesi che sono più pericolosi e spesso vincitori sulle seconde palle. Al 51′ è Beelen a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa da calcio d’angolo ma il suo tiro è debole e termina tra le braccia di Maignan. Un’altra grande occasione per gli olandesi arriva pochi minuti dopo con Paixao che si inventa una giocata in mezzo a tre e riesce a lanciare Carranza che prova a calciare con il mancino da buona posizione ma non trova la porta.

Un Paixao molto ispirato rischia anche l’eurogol al 72′ con un tiro da metà campo arrivato dopo un brutto errore di Walker che ha consegnato il pallone al brasiliano con il suo portiere fuori dai pali. Negli ultimi minuti ci provano i rossoneri che spingono dalla sinistra e con Conceição che mette in campo contemporaneamente sia Camarda che Abraham ma tutto ciò non basta perché gli olandesi stanno meglio fisicamente e portano a casa il primo atto di questa doppia sfida che si deciderà tutta a San Siro.

VIDEO FEYENOORD MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: