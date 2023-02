Video/ Fidelis Andria Foggia (0-1) gol e highlights: Ogunseye match winner! (Serie C)

VIDEO FIDELIS ANDRIA FOGGIA (0-1): LA PARTITA

Il Foggia espugna lo stadio Degli Ulivi e vince di misura questo derby pugliese, valido per la ventinovesima giornata di Serie C, Girone C. Un match divertente, che ha regalato diverse emozioni e occasioni da rete. Nel primo tempo parte forte la Fidelis Andria che, trascinata specialmente dagli affondi di Ekuban, fa paura alla formazione rossonera. Schenetti e Ogunseye sono i protagonisti della reazione dei Diavoli, ma la chance più nitida la crea Di Noia, con una grandissima conclusione al 18esimo minuto. Negli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco i ritmi si abbassano, ed i biancoblù tornano a farsi vedere in avanti, con Pastorini che si libera con una magia ed impegna Thiaw.

Nel secondo tempo gli ospiti, oggi in maglia bianca, approcciano meglio, rendendosi subito pericolosi al 50esimo con il diagonale insidiosissimo di Schenetti. Al 60esimo arriva il gol vittoria: Ogunseye è un rapace d’area di rigore, ed è bravissimo a correggere in rete con una zampata la conclusione al volo di un compagno. Proteste per un possibile fuorigioco, ma l’arbitro convalida il gol. Al 63esimo anche Thiam mette i guantoni su questo successo, neutralizzando prima il tiro di Pastorini e successivamente compiendo un miracolo sul tap in a botta sicura di Costa Ferreira. Nel finale Bolsius si divora la rete del pareggio, su assist pregevole di Pavone, mentre Ogunseye cestina la doppietta personale.

VIDEO FIDELIS ANDRIA FOGGIA (0-1): IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA: Savini A., Arrigoni A., Candellori K., Ciotti P. (dal 31′ st Pavone F.), Dalmazzi A. (dal 23′ st Finizio M.), De F. C., Delvino F., Ekuban J., Ferreira P. (dal 23′ st Bolsius D.), Micovschi C., Pastorini R. (dal 37′ st Ventola D.). A disposizione: Polverino E., Alba G., Bolsius D., Borg J., Castellano F., Djibril M., Finizio M., Grosso E., Orfei A., Paolini S., Pavone F., Salandria F., Ventola D.

FOGGIA: Ngagne D., Bjarkason B., Costa F., Di Noia G., Frigerio M. R., Kontek I., Ogunseye R., Petermann D., Rizzo A., Rutjens C., Schenetti A. (dal 49′ st Peralta D.). A disposizione: Nobile T., Pirro G., Di Pasquale D., Iacoponi D., Markic T., Odjer M., Peralta D., Vacca A.

Reti: al 15′ st Ogunseye R. (Foggia) .

Ammonizioni: al 41′ pt Dalmazzi A. (Fidelis Andria), al 33′ st Candellori K. (Fidelis Andria), al 40′ st Bolsius D. (Fidelis Andria), al 44′ pt Rizzo A. (Foggia), al 45’+3 st Kontek I. (Foggia).

