Video/ Fidelis Andria Monopoli (1-2) highlights e gol: gabbiani al 2^ posto (Serie C)

VIDEO FIDELIS ANDRIA MONOPOLI (1-2): DERBY AI GABBIANI

Domenica più che favorevole per il Monopoli che grazie ai mezzi passi falsi di Turris, Catanzaro, Avellino e Palermo (impegnato con la capolista Bari) resta da solo al secondo posto in classifica: nel match valevole per la 19^ giornata di Serie C girone C, la squadra allenata da Colombo mette in riga la Fidelis Andria con il risultato finale di 1-2, costringendo i federiciani alla dodicesima sconfitta in campionato, la terza consecutiva, che li relega sempre più sul fondo della graduatoria assieme a Potenza, Vibonese e Messina. E dire che le cose si stavano pure mettendo bene per gli uomini di Ginestra che nel primo tempo si sono portati momentaneamente in vantaggio grazie all’invenzione di Alberti che scodella un assist perfetto per Bubas, nulla da fare per Loria e grande festa sugli spalti dello Stadio degli Ulivi. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa vanno anche vicini al raddoppio con Nunzella ma nel recupero vengono puniti da Starita che sugli sviluppi di un calcio d’angolo – regalato dagli avversari – pareggia i conti e rimette in carreggiata i gabbiani.

VIDEO FIDELIS ANDRIA MONOPOLI: IL SECONDO TEMPO

Che a inizio ripresa, grazie a due cambi azzeccati – Bussaglia e Viteritti hanno contribuito a dare una svolta radicale alla partita, mentre Tazzer e Langella quando erano in campo non avevano combinato nulla di buono – completano il lavoro con lo stacco perfetto di Bizzotto che nel suo giorno della sua 400^ partita ufficiale ribalta la situazione con un colpo di testa micidiale per Dini che può solo raccogliere il pallone in fondo alla rete. Con il passare dei minuti la Fidelis Andria perde Di Noia per un problema fisico ma non si scoraggia e cerca a tutti i costi il due pari con Nunzella che su punizione preferisce prolungare per Venturini, il colpo di testa del difensore centrale viene facilmente neutralizzato dalla retroguardia del Monopoli. Le ultime speranze si infrangono però nel recupero, quando l’autore del primo gol del pomeriggio si fa ammonire per la seconda volta e lascia in inferiorità numerica i suoi, a quel punto con l’uomo in più i biancoverdi non hanno problemi ad amministrare fino al triplice fischio di Cascone che allo scadere del 94’ manda tutti sotto la doccia.

VIDEO FIDELIS ANDRIA MONOPOLI 1-2, IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA-MONOPOLI 1-2 (1-1)

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Venturini, Legittimo; Casoli, Gaeta (54’ Tulli), Bonavolontà (84’ Dipinto), Di Noia (54’ Bolognese), Nunzella (84’ Carullo); Alberti (68’ Di Piazza), Bubas. All. Ciro Ginestra.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Riggio; Tazzer (46’ Bussaglia), Piccinni, Vassallo, Langella (46’ Viteritti), Guiebre; Starita (77’ D’Agostino), Grandolfo. All. Alberto Colombo.

ARBITRO: Mario Cascone (sez. di Nocera Inferiore).

AMMONITI: 18’ Langella (M), 36’ Bubas (A), 82’ Casoli (A).

ESPULSO: 90’ Bubas (A) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 32’ Bubas (A), 45’+2’ Starita (M), 49’ Bizzotto (M).