Video/ Fidelis Andria Paganese (1-0) gol e highlights: Sorrentino decisivo!

VIDEO FIDELIS ANDRIA PAGANESE (1-0): DECIDE SORRENTINO

Bastava un pareggio alla Paganese nella gara di ritorno dei playout di Serie C per mantenere la categoria, ma il calore del Degli Ulivi ha spinto la Fidelis Andria alla vittoria. Un match che i padroni di casa hanno approcciato nella maniera più giusta, dominando il gioco e creando subito diverse palle gol: Risolo al 21′ con una meravigliosa girata di destro, ed Urso al 26′ con una grande conclusione ad incrociare dalla distanza hanno flirtato con il vantaggio, ma è Sorrentino a realizzare il gol partita al 37esimo minuto. Il numero 95 da vero rapace segna a porta vuota, dopo una corta respinta di Baiocco.

DIRETTA/ Bologna Sassuolo video streaming tv: i derby d'Emilia in Serie A sono 15

Nel secondo tempo i campani inseriscono Diop e passano al 4-3-1-2, assaltando l’area della Fidelis. L’attaccante senegalese è subito pericoloso, ma la sua zampata termina alta sopra la traversa. La Paganese è completamente a trazione offensiva e concede molto spazio ai contropiedi avversari: Bubas prima e Di Piazza nei minuti di recupero non riescono a chiudere il match, mantenendo in vita fino agli ultimi secondi la squadra ospite. Alla fine, però, è la Fidelis Andria a vincere la partita: i pugliesi restano in Serie C e condannano la formazione campana alla retrocessione in Serie D. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FIDELIS ANDRIA PAGANESE 1-0

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2022/ Video streaming Rai: nel nome di Eddy Merckx (9^ tappa)

VIDEO FIDELIS ANDRIA PAGANESE, IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA-PAGANESE 1-0 (1-0)

FIDELIS ANDRIA: Saracco U., Alcibiade R., Benvenga A., Bubas N. (dal 45′ st Di Piazza M.), Casoli G., Ciotti P., Monterisi I. (dal 26′ st Riggio C.), Risolo A., Sorrentino L., Tulli G. (dal 17′ st Bonavolonta A.), Urso F.. A disposizione:Vandelli F., Bolognese S., Bonavolonta A., Bortoletti M., Carullo G., De Marino M., Di Piazza M., Gaeta D., Legittimo M., Messina A., Ortisi P., Riggio C.

PAGANESE: Baiocco P., Bensaja N., Brogni G. (dal 17′ st Celesia C.), Cretella C. (dal 1′ st Diop A.), de Santis I. F., Guadagni G. (dal 16′ st Martorelli C.), Murolo M. (dal 31′ st Iannone C.), Schiavino M., Tissone F., Tommasini C. (dal 36′ st Volpicelli G.), Zanini M.. A disposizione: Avogadri L., Pellecchia S., Celesia C., Diop A., Iannone C., Konate D., Manarelli D., Martorelli C., Sbampato E., Scanagatta E., Volpicelli G.

Diretta/ Napoli Verona streaming video tv: salvezza da blindare (Primavera)

Reti: al 37′ pt Sorrentino L. (Fidelis Andria).

Ammonizioni: al 15′ pt Urso F. (Fidelis Andria), al 27′ pt Monterisi I. (Fidelis Andria), al 45′ pt Benvenga A. (Fidelis Andria), al 3′ st Ciotti P. (Fidelis Andria) al 6′ pt Brogni G. (Paganese), al 13′ pt Bensaja N. (Paganese), al 15′ pt Murolo M. (Paganese), al 20′ pt Cretella C. (Paganese), al 11′ st Schiavino M. (Paganese), al 40′ st Diop A. (Paganese), al 45′ st Celesia C. (Paganese).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FIDELIS ANDRIA PAGANESE











© RIPRODUZIONE RISERVATA