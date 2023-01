Video/ Fidelis Andria Taranto (0-0) highlights: derby a reti inviolate in Serie C

VIDEO FIDELIS ANDRIA TARANTO 0-0

Il derby tra Fidelis Andria e Taranto, valido per la 23esima giornata di Serie C girone C, termina 0 a 0. La prima occasione importante arriva al 20′ con Semprini che colpisce la traversa dopo una schema su calcio di punizione di Antonio Romano: la deviazione scheggia la traversa e la palla finisce in angolo. Un minuto dopo, pericolosa la Fidelis: Ekuban si trova solo davanti a Vannucchi, lo supera dopo un assist di Bolsius ma non calcia e si porta quasi la palla sul fondo. Al 24′ chance per Mastromonaco: l’esterno rossoblù effettua un cross che però si stampa sul palo esterno. Al 33′ ancora Taranto con Bifulco: l’attaccante si gira bene con Vandelli che devia sul palo e poi in angolo. Al 39′ chance per Arrigoni su punizione. Il primo tempo termina dunque in parità.

FIDELIS ANDRIA TARANTO: NON SI SBLOCCA

Finisce 0 a 0 il derby tra Fidelis Andria e Taranto.I l secondo tempo tra Fidelis Andria e Taranto riparte con entrambe le squadre intenzionate a fare la gara. Al 52′ occasione per i padroni di casa con Finizio, che viene servito bene da Ekuban e da ottima posizione tenta un tiro con la palla che però finisce alta. Dopo due minuti, pericolosi gli ospiti: azione su calcio piazzato di Romano, Manetta di testa serve in area Bifulco che però davanti alla porta non riesce a battere in rete. Al 58′ ci prova ancora la Fidelis con una punizione di Arrigoni particolarmente insidiosa. Al 67′ ancora Taranto: Rossetti di tacco serve Bifulco ma Vandelli lo anticipa. All’89’ occasione clamorosa per i padroni di casa, vicinissimi al gol con Dalmazzi che su punizione di Arrigoni riceve palla e si destreggia in area e conclude a botta sicura ma Vannucchi è pronto a respingere e a salvaguardare il pareggio. Al termine del recupero, il risultato recita 0 a 0. Per il Taranto è il secondo pareggio consecutivo, mentre per la Fidelis è un punto importante nella lotta salvezza.

FIDELIS ANDRIA TARANTO 0-0: IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Delvino, De Franco, Dalmazzi; Finizio, Paolini (56’ Djibril), Arrigoni, Candellori, Ciotti; Ekuban (56’ Ventola), Bolsius (86’ Orfei). Panchina: Savini, Mariani, Urso, Mercurio, Borg, Zenelaj, Pavone, Alba, Milillo, Tulli, Mario. All. Trocini.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Manetta, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Mazza, Provenzano (52’ Chapi Romano), Antonio Romano, Ferrara (84’ Diaby); Semprini (62’ Rossetti), Bifulco (84’ La Monica). Panchina: Loliva, Caputo, Labriola, Canalicchio. All. Capuano.

