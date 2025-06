VIDEO FINLANDIA UCRAINA U21, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Košická futbalová aréna di Košice l’Ucraina U21 riesce ad imporsi per 2 a 1 nei confronti della Finlandia U21. Nel primo tempo i gialloblu suonano la carica con un paio di sortite offensive siglate da Brazhko, centrando pure la traversa in occasione della seconda opportunità fallita al 20′.

Gli ucraini ci riprovano quindi al 24′ con Ocheretko e sbloccano poi il punteggio al 28′ tramite il gol firmato da Vanat, bravo a sfruttare una respinta su una sua iniziativa, mentre al 40′ è Bragaru a mancare il quasi immediato raddoppio. Nel secondo tempo è proprio lo stesso Bragaru a raddoppiare, a seguito della revisione del VAR, subito intorno al 49′ su assist di Vetelen.

Nel finale i finlandesi non si dimostrano in grado di ridurre le distanze al 73′ con un colpo di testa parato da Neshcheret e la compagine guidata dal tecnico Mendosa non concede nulla nemmeno quando rimane in inferiorità numerica dal 90’+2′ a causa dell’espulsione rimediata da Brazhko, al quale è stato mostrato il cartellino giallo per due volte.

Questa vittoria ottenuta nella seconda giornata del torneo spinge l’Ucraina U21 a quota 3 nella classifica del girone D dei campionati Europei Under 21 2025. Il KO conferma invece la Finlandia U21 in fondo alla graduatoria con un solo punto sin qui conquistato.

