Doveva essere la partita di Kean contro Reteguei, ma nell’avvio sembra più Lookman contro Fagioli perché sono questi due a esaltare i tifosi sugli spalti che si godono le loro giocate. Iniziamo con Ademola, giocatore che salta di netto Dodo e poi lascia partire un tiro a metà con cross che esce di poco a lato. Mentre invece poi Fagioli prova con un tiro a giro alla Del Piero che finisce facile preda di Carnesecchi.

Comincia a piovere sul lato nerazzurro a Firenze, perché in primis viene annullato un calcio di roogre visto che l contatto tra il difensore viola e Retegui avviene fuori dall’area, e poi due minuti dopo questo intervento abbiamo un pensate errore della Dea in fase difensiva che regala il pallone a Kean, ed ecco che l’attaccante azzurro continua la sua stagione fantastica con un’altra rete.

VIDEO FIORENTINA ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: IL SECONDO TEMPO

La Fiorentina si impone sull’Atalanta con il punteggio di 1-0, in una partita equilibrata e combattuta fino al triplice fischio. Il match si sblocca nel primo tempo grazie alla rete di Moise Kean, bravo a sfruttare un varco nella difesa nerazzurra e a battere Carnesecchi con un preciso diagonale. L’Atalanta prova a reagire e, nel finale di primo tempo, il VAR interviene per un possibile rigore in favore degli ospiti, ma l’arbitro Doveri decide di non concederlo dopo aver rivisto l’azione.

Nella ripresa, i bergamaschi alzano il ritmo e sfiorano il pareggio con Gudmundsson, che però spreca una buona occasione. La Fiorentina si affida alla solidità difensiva e alle parate di Terracciano, che nega il gol agli avversari con un paio di interventi decisivi. Nonostante il forcing finale dell’Atalanta, la Viola resiste e porta a casa tre punti preziosi.

