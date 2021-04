Video/ Fiorentina Atalanta (risultato 2-3) gol e highlights. Gasperini tiene il passo

VIDEO FIORENTINA ATALANTA (2-3): GASPERINI TIENE IL PASSO

Girandola di emozioni nel video di Fiorentina Atalanta, per la 30^ giornata di Serie A. Alla fine è l’Atalanta a spuntarla in casa della Fiorentina e a ricacciare indietro l’assalto di Napoli e Lazio al quarto posto. Partenza vivace dell’Atalanta che ci prova subito con Malinovskyi e quindi con Zapata, che si fa pizzicare però in posizione di offside. Sono comunque le prove generali del gol del colombiano che arriva al 13′, su perfetto stacco di testa su cross da calcio d’angolo ben calibrato da Malinovskyi. Al 23′ intervento rovinoso di Romero su Vlahovic, la panchina della Fiorentina vorrebbe il rosso ma l’arbitro opta per l’ammonizione per il difensore che, diffidato, dovrà comunque saltare la prossima sfida contro la Juventus.

La Fiorentina non riesce a reagire e soffre soprattutto il ritmo dell’Atalanta, che continua a fare il bello e il cattivo tempo con le sue incursioni offensive. I bergamaschi ci provano ancora con Zapata e Malinovskyi, e sono proprio loro al 40′ a costruire l’azione del secondo gol: tocco delizioso dell’ucraino che vede sfilare il colombiano dietro la linea difensiva, per poi appoggiare comodamente alle spalle di Dragowski.

VIDEO FIORENTINA ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con Djimsiti in campo per l’Atalanta al posto di Romero. Al 12′ la Fiorentina trova il lampo in grado di riaprire la partita. Segna Vlahovic, che realizza il suo quattordicesimo gol in campionato girando a rete su sponda di Caceres, con Gollini battuto da un gran sinistro. Al 21′ sono i viola ad andare di nuovo a segno, trovando il pareggio. Grande fuga di Kouamé che trova sbilanciata l’Atalanta, scappando via a Palomino e scavalcando in maniera spettacolare Djimsiti, servendo Vlahovic che firma la doppietta personale. La Fiorentina non ha fatto in tempo a trovare la rimonta che l’Atalanta è riuscita subito a riportarsi avanti nel punteggio. Al 24′ della ripresa calcio di rigore fischiato in favore dei bergamaschi per un fallo di mano in area di Martinez Quarta. Dal dischetto va Ilicic che calcia forte e centrale, con Dragowski che riesce solo a sfiorare con un piede e la squadra di Gasperini passa dunque a condurre sul 2-3. Nel finale Pasalic e Zapata si divorano il poker, l’ultimo tentativo su punizione di Biraghi viene respinto dalla barriera.

VIDEO FIORENTINA ATALANTA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Giuseppe Iachini alla Fiorentina serve maggiore scaltrezza: “La partita era su binari equilibrati, poi c’è stato un calcio piazzato che sono stati bravi a sfruttare. Nelle singole situazioni non siamo stati fortunati, ma la squadra voleva fare una grande partita. Siamo rientrati in campo con lo spirito giusto, aggredendo alti e rischiando poco. Dopo il due a due c’era la sensazione di poterla vincere, poi c’è stato l’episodio del rigore. C’è rammarico, perché in quel momento la squadra era pronta e stavamo cercando di trovare il gol della vittoria. Vlahovic ta crescendo, anche l’anno scorso fece sei o sette gol importanti. Sapevamo avesse margini di grande crescita. Senza la preparazione estiva, essendo un giocatore di stazza, ha fatto qualche partita in meno all’inizio. Abbiamo finito lo scorso campionato con la miglior difesa. Dobbiamo ritrovare quella solidità che ci diede compattezza, equilibrio, e possibilità di segnare gol e tradurli in punti. Stiamo lavorando su questo, nel calcio devi far gol e non devi prenderlo. Su questo stiamo insistendo, perché abbiamo margini per migliorare“.

Gian Piero Gasperini considera cruciale il successo dell’Atalanta: “Oggi avevano vinto tutte, mancavamo solo noi. Abbiamo creato tantissimo e abbiamo rischiato di non vincere: sappiamo di aver fatto tre passi fondamentali. È passata una giornata e la classifica è rimasta la stessa, adesso ci sarà una settimana molto calda. Non è la prima volta, ma abbiamo fatto tre gol. Quando Duvan è uscito mi ha detto ‘oggi dovevo fare cinque gol’. Ma io sono soddisfatto della squadra, la Fiorentina ha giocato con grande ardore. Siamo stati bravi, perché ritornare in vantaggio e creare altre occasioni non era facile in una gara come oggi- Le ambizioni sono cresciute in base al lavoro di tutti, in cinque anni abbiamo raggiunto grandi traguardi. Adesso, visti i risultati continuativi, siamo in una fascia alta con le prime, ma non le primissime. Ritengo che Juve e Inter abbiano qualcosa in più. Le società con cui lottiamo hanno budget molto alti, l’Atalanta ha saputo spostare il suo ma non può competere a livello economico con queste società. Non può permettersi di comprare Lukaku, come ha fatto l’Inter, ma questo non significa che non proveremo a stare in questa fascia. Parlare di Scudetto mi sembra eccessivo, voler mettere un carico da novanta che non c’è. Poi se capita nessuno si tira indietro“.



