VIDEO/ Fiorentina Basilea (1-2) gol e highlights: viola gelati al 92′

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA BASILEA: CHE BEFFA!

Fiorentina beffata sul più bello nella semifinale d’andata di Conference League contro il Basilea. Dopo 3′ primo affondo della Fiorentina, cross di Biraghi per la testa di Cabral, il pallone sfila sul fondo. Al 6′ Bonaventura si inserisce bene col pallone che però sorvola la traversa sulla sua conclusione, al 7′ però spavento Viola: il Basilea va a segno con Burger che innesca in profondità Amdouni, che appoggia ad Augustin un pallone solo da spingere in rete: gol annullato però per fuorigioco. La Fiorentina prova a ricomporsi e al quarto d’ora Ikone impegna Hitz che si distende e neutralizza, al 19′ gran cross di Ndoye per Diouf che di sinistro chiama Terracciano alla grande parata. Svizzeri più pericolosi del previsto nel primo quarto di gara, Fiorentina che deve fare attenzione sulle ripartenze.

Al 25′ però i Viola passano: calcio d’angolo e sponda di Mandragora per Cabral che di testa non sbaglia, sbloccando il risultato. Dopo il vantaggio la Fiorentina gestisce con maggiore sicurezza la palla, con Biraghi che cerca di ispirare col suo piede dalle retrovie, il Basilea ha però il merito di non disunirsi dopo il gol subito. Per un’altra occasione Viola bisogna attendere il 38′ con Nico Gonzalez che non arriva di poco sul secondo palo all’impatto col pallone su cross piazzato dal solito Biraghi.

Nel secondo tempo il Basilea prova ad essere più aggressivo, al 5′ bello stacco di testa di Lang che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta, la Fiorentina si rivede in avanti al 9′ con una potente conclusione di Mandragora che sorvola però la traversa. All’11’ bella ripartenza Viola che Ikone però non riesce a concretizzare, proprio Ikone al 13′ spedisce sull’esterno della rete su verticalizzazione di Bonaventura. Ammonito Adams per un fallo su Bonaventura, mentre al 18′ tra gli svizzeri l’acciaccato Calafiori lascia spazio a Millar.

Al 26′ però arriva la doccia fredda del pareggio del Basilea: gran gol di Diouf che triangola con Xhaka e batte con un gran sinistro Terracciano, ed è 1-1. Al 31′ finisce alta sopra la traversa una conclusione di Cabral, ma la Fiorentina negli ultimi minuti della partita sembra aver terminato la benzina. Al 39′ pericoloso il Basilea con un colpo di testa di Adams che finisce di poco alto, al 44′ Kouamé costringe alla parata Lang ma l’ultima parola sulla partita ce l’hanno gli svizzeri. Al 92′ punizione di Xhaka, Lang fa sponda sul secondo palo e Males rimette nel mezzo per Amdouni che gela il “Franchi“: il Basilea vince 1-2.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA BASILEA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Vincenzo Italiano esorta la Fiorentina a crederci ancora: “Abbiamo fatto la partita concedendo pochissimo all’avversario, è arrivato il gol e stavamo gestendo la partita, Bravi loro a concretizzare le occasioni avute ma c’è ancora il match di ritorno, cercheremo di metterli in difficoltà ribaltando questo risultato. Abbiamo concesso un paio di situazioni che hanno sfruttato, bravi loro ma noi la partita l’abbiamo fatta. Il Basilea ha vinto il primo tempo, ci giocheremo a viso aperto il secondo. Al ritorno mi aspetto un clima caldo, cercheremo di scardinare questo blocco basso difensivo che riproporranno visto che ora sono anche in vantaggio. Dobbiamo segnare per riaprirla e ribaltare il risultato“.

Heiko Vogel ha visto un Basilea pronto alla battaglia: “Sapevo che per noi sarebbe stato difficile fare possesso, abbiamo preso il primo gol ma già sull’1-0 potevamo segnare in un paio di occasioni. Spero di mostrare che siamo sempre pericolosi. Devo complimentarmi con la squadra per la prestazione. Era la prima di due partite e abbiamo grande rispetto della forza della Fiorentina. Direi che ora le possibilità sono al 49% per noi, ho pieno rispetto della Fiorentina, è la prima di due partite. Servirà un’altra performance così tra una settimana“.

