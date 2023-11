Video/ Fiorentina Bologna (2-1) gol e highlights: i viola vincono tra le polemiche (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA BOLOGNA: SINTESI

Fiorentina-Bologna era una delle gare più attese di questa dodicesima giornata di Serie A, uno scontro diretto in piena regola tra due squadre che lottano per l’Europa. Alla fine la spuntano i viola che vincono per 2-1 e si rilanciano dopo tre sconfitte consecutive; secondo KO per i felsinei che venivano da undici risultati utili di fila, in ogni caso i ragazzi di Thiago Motta possono uscire dal campo a testa alta dopo aver dimostrato – nuovamente – di poter mettere in difficoltà le big del campionato italiano. Dopo un inizio soft caratterizzato da una lunga fase di studio, ci pensa Bonaventura a infiammare il Franchi con il suo quinto gol in stagione, nulla da fare per Skorupski che può solo ammirare il pallone infilarsi sotto l’incrocio dei pali. La reazione degli ospiti non si fa attendere e poco dopo la mezz’ora arriva il momentaneo pari sul rigore trasformato da Zirkzee e concesso dall’arbitro Maresca che al monitor si accorge del tocco irregolare con il braccio largo da parte di Parisi. Nel recupero Orsolini gela i toscani ma era in fuorigioco, i padroni di casa tirano un sospiro di sollievo.

A inizio ripresa la mossa vincente di Italiano che toglie Nzola per inserire Ikoné, sarà proprio lui a procurarsi – sulla trattenuta di Kristiansen – il tiro dagli undici metri con il quale Nico González riporta avanti i suoi. Bonaventura potrebbe chiuderla in contropiede ma dopo essersi liberato di Calafiori e Ferguson con una giocata da vero campione sbaglia la cosa più semplice, ossia l’apertura per Kouamé che era completamente libero davanti a Skorupski. Momenti di tensione quando Saelemaekers si scontra con Arthur nell’area di rigore della Fiorentina, inizialmente viene fischiato un fuorigioco in realtà inesistente, Maresca viene rimandato al monitor per rivedere le immagini al rallentatore e dopo un lungo check decide di non assegnare il penalty tra le proteste inutili degli ospiti. Nel finale Terracciano abbassa la saracinesca negando a Zirzkee e Ferguson il due pari, rendendo vani gli sforzi del Bologna che deve alzare bandiera bianca nonostante la supremazia sul possesso palla.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA BOLOGNA 2-1, IL TABELLINO

FIORENTINA-BOLOGNA 2-1 (1-1)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi (46’ Ranieri), Milenković, Martínez Quarta, Biraghi (88’ Comuzzo); Arthur Melo (79’ Maxime Lopez), Duncan; Nico González, Bonaventura (90’+2’ Bonaventura), Kouamé; Nzola (46’ Ikoné). All. Vincenzo Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (76’ Lucumi), Beukema, Calafiori, Kristiansen (76’ Lykogiannis); Freuler (70’ Moro), Aebischer; Orsolini (70’ Ndoye), Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee (83’ van Hooijdonk). All. Thiago Motta.

ARBITRO: Fabio Maresca (Sez. di Napoli).

AMMONITI: 36’ Saelemaekers (B), 45’+2’ Aebischer (B), 45’+2’ Bonaventura (F), 90’+5’ Ranieri (F).

RECUPERO: 4’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 17’ Bonaventura (F), 33’ rig. Zirkzee (B), 49’ rig. Nico González (F).

