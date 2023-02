Video/ Fiorentina Braga (3-2) gol e highlights: montagna russa viola

Fiorentina Braga, squadra viola che ha sorpreso nell’andata archiviando di fatto la qualificazione ma il calcio europeo è pregno di insidie, che però questa sera sotto il cielo fiorentino fanno fatica a vedersi. Anzi il cielo sotto Firenze è sgombro da nubi e nella prima parte di gara ci sono stati pochi guizzi da parte della squadra ospite. Neanche la Fiorentina però riesce ad arrivare facilmente davanti alla porta del Braga, la mossa di mettere in campo Cabral non si sta rivelando profittevole almeno per il momento, visto che l’attaccante non riesce a tenere il pallone dalla trequarti di campo in su. Su una sua palla persa infatti il Braga trova il suo primo goal firmato da Castro, cinico l’attaccante che fa goal al primo tiro in porta della squadra, il video metterà in risalto questo aspetto.

Ultima frazione di gioco che si è conclusa con due goal, uno per parte. Iniziando da quello del Braga, che per un momento poteva sperare nella rimonta grazie alla rete di Djalo, che dopo un controllo di palla da campione si ritrova il pallone sul piede forte dentro l’area e riesce ad insaccare alle spalle di Sirigu. La fascia destra del Braga infatti sembra molto calda in questo primo tempo. Subito dopo però la Fiorentina decide di alzare i ritmi e buttare il cuore oltre l’ostacolo e Bonaventura riesce ad imbucare dentro l’area per il suo compagno di reparto Mandragora, che non ci pensa due volte ad accorciare le distanze. CLICCA QUI PER IL VIDEO FIORENTINA BRAGA

VIDEO FIORENTINA BRAGA, IL SECONDO TEMPO

Fiorentina Braga riprende con il secondo tempo che si avvia con il gol della viola segnato da Saponara, il goal arriva dopo l’annullamento da parte del VAR di un gol di Cabral per fuorigioco, dalla prova video era evidente. A testimonianza di come la Fiorentina ci tenga a fare più gol per vincere la partita senza accontentarsi del vantaggio accumulato durante la prima partita di questo turno ad eliminazione diretta. Braga che invece non riesce più ad uscire dalla propria metà campo, la squadra ospite sta infatti vivendo un vero e proprio assedio da parte della viola che aggredisce i palloni come fosse ancora sullo zero a zero, anche l’allenatore Italiano sprona i suoi, non curante forse della prossima partita di campionato.

Una montagna russa di emozioni per tuti i tifosi che sono accorsi sugli spalti in quel di Firenze e che possano tornare a casa sapendo di aver fatto sette goal in due partite ad una squadra abituata a palcoscenici più importanti. Infatti Cabral, attaccante della viola si rende protagonista con un goal che permette di chiudere la gara sul 3-2. Buono per la squadra di Italiano, che ora dovrà vedersela con il prossimo impegno di Serie A, sperando che le energie sfruttate in questa serata non abbiano compromesso la prossima uscita della Fiorentina, dopotutto se dovesse uscire dalla Conference, non ha la matematica certezza della classifica.

FIORENTINA BRAGA, IL TABELLINO

FIORENTINA BRAGA 3-2 (1-2)

Fiorentina (4-3-3): Sirigu, Dodò (dal 46’ Terzic), Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora (dal 76’ Amrabat), Bianco (dal 60’ Castrovilli), Bonaventura; Nico Gonzalez (dal 60’ Ikoné), Cabral, Saponara (dal 74’ Brekalo). All. Italiano

Sporting Braga (4-3-3): Tiago Sa; Mendes, Niakatè, Oliveira, Borja; Castro, Pizzi (dal 62’ Racic), Gomes; Djalò; Banza (dal 72’ Ruiz), A. Horta (dal 62’ R. Horta). All. Jorge

Arbitro: Bastien

Ammoniti: 39’ Dodò (F), 56’ Gonzalez (F), 7’ Quarta (F), 70’ Biraghi (F)

Marcatori: 17’ Castro (B), 35’ Djalo (B), 37’ Mandragora (F), 58’ Saponara (F), 83’ Cabral (F)

