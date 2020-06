Video/ Fiorentina Brescia (1-1): highlights e gol. Solo un pari per i viola (Serie A)

Rivediamo quanto accaduto al Franchi con il video dei gol e degli highlights di Fiorentina Brescia 1-1, un pareggio che sta decisamente stretto ai viola per le tante occasioni create nei novanta minuti, un punto che non permette alla squadra di Iachini di chiamarsi fuori una volta per tutte dalla lotta per non retrocedere in Serie B. Qualche rimpianto anche per le rondinelle che si erano pure portate in vantaggio nel corso del primo tempo con un calcio di rigore guadagnato da Dessena (abbattuto da Caceres che verrà poi espulso nella ripresa per un fallaccio senza senso su Torregrossa) e trasformato da Donnarumma che torna a seguire, seppur dal dischetto, dopo un digiuno di oltre sette mesi. Poi ci ha pensato Pezzella a rimettere in carreggiata i suoi e in parità il risultato, che poi non è più cambiato fino al triplice fischio). In superiorità numerica, a tempo praticamente scaduto, Dragowski ha compiuto una parata miracolosa sempre su Dessena salvando il risultato, sarebbe stata una vera beffa per i padroni di casa perdere dopo i due gol annullati a Ribery (che non scendeva in campo dallo scorso 30 novembre e da lui sono arrivati feedback più che rassicuranti sulla sua tenuta fisica) e Vlahovic, gli interventi decisivi di Voronen e gli errori davanti alla porta di Chiesa, che pur essendo diffidato non è riuscito a evitare l’ammonizione e questo gli impedirà di scendere in campo sabato prossimo contro la Lazio. Un’assenza certamente importante ma a Iachini non mancano di certo le alternative, a cominciare da Castrovilli che soprattutto nella ripresa ha seminato il panico nella metà campo del Brescia, senza dimenticarci di Sottil e Cutrone che hanno già dato il loro contributo nel corso di questa travagliata stagione.

LE DICHIARAZIONI

Il commento a caldo di Gaetano Castrovilli nel post-gara: “Emozione unica tornare in campo, anche se la fatica si è fatta sentire soprattutto nel finale, è normale visto che eravamo fermi da più di tre mesi. Ci vorrà ancora un po’ per trovare una forma decente. Mettiamo in difficoltà gli avversari perché ci divertiamo a giocare, dobbiamo però essere più concreti, bisognava vincere questa partita per allontanarsi dalla zona retrocessione, sono due punti persi”. Le parole di Diego Lopez: “Non posso lamentarmi della prestazione, siamo consapevoli che la classifica non è buona per noi ma non dovevamo farci prendere dal panico e dallo sconforto, siamo entrati in campo pensando solamente a fare del nostro meglio e a non farci condizionare dai brutti pensieri. Certo che non ci voleva quella parata di Dragowski su Dessena nel finale… Un risultato che fa bene al morale anche se avevamo bisogno dei tre punti per migliorare significativamente la situazione. Non lo so quando Balotelli tornerà in gruppo ma di certo dovrà lavorare come gli altri che in questi giorni non si sono mai risparmiati”. Beppe Iachini affida la sua analisi ai microfoni di Sky Sport: “Era la nostra prima partita dopo tre mesi, nei primi minuti commettevamo qualche errore di troppo, poi ci siamo sciolti arrivando spesso e volentieri in porta, purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare le tante occasioni costruite nei novanta minuti. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi se non la mancanza di cattiveria davanti alla porta, anche in dieci continuavamo ad attaccare e a giocare per vincere, questo è l’atteggiamento giusto. Resta il rammarico per un risultato che non premia gli sforzi compiuti dai ragazzi”.

