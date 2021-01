Video/ Fiorentina Cagliari (1-0) gol e highlights: il guizzo di Vlahovic (Serie A)

VIDEO FIORENTINA CAGLIARI (1-0)

Il video con i gol e gli highlights di Fiorentina Cagliari svela una squadra viola più in salute rispetto alla compagine isolana. Ospiti che si mangiano le mani per il rigore fallito da Joao Pedro, mentre i viola hanno dovuto fare i conti con penalty prima assegnato e poi revocato dopo le dovute valutazioni del direttore di gara. Non sono comunque numerose le occasioni da gol, nonostante l’intraprendenza delle due squadre. Ad eccezione del rigore parato da Dragowksi, bravo a tenere in piedi i suoi fino al settantaduesimo, quando il solito Vlahovic ha siglato il gol vittoria, le emozioni latitano. A metà tempo mister Prandelli è costretto ad inserire Martinez, per via dell’infortunio rimediato da Pezzella.

Il nuovo entrato mette lo zampino nell’azione che porta al gol la Fiorentina nel corso della ripresa, conquistando palla e servendo Callejon. Dai piedi dell’ex Napoli l’assist decisivo a Vlahovic, lesto a spingere in rete il gol dell’1-0 da buona posizione. La rete indispettisce il Cagliari, che cerca immediatamente il pareggio. Ci prova con Marin la squadra di Di Francesco, trovando la pronta opposizione del polacco Dragowski. Il portiere della Fiorentina salva i suoi col piede, mentre i nuovi entrati Ounas e Pavoletti, subentrati nel finale, non riescono nemmeno a spaventarlo. Zero punti e crisi nera per i rossoblu, Fiorentina poco godibile ma estremamente efficace. Gli uomini di Prandelli grazie a questo successo provano ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

VIDEO FIORENTINA CAGLIARI (1-0): IL TABELLINO

FIORENTINA-CAGLIARI 1-0

MARCATORI: 72′ Vlahovic

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (38′ Martinez), Igor; Caceres (74′ Venuti), Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon (82′ Borja Valero), Bonaventura; Vlahovic (82′ Koaume).

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Pisacane (79′ Zappa), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan (80′ Ounas), Marin, Oliva (86′ Tramoni); Joao Pedro, Sottil (86′ Cerri); Simeone (80′ Pavoletti).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Oliva (C), Bonaventura (F), Tramoni (C), Pavoletti (C)

Espulsi: –

VIDEO FIORENTINA CAGLIARI





