Video/ Fiorentina Cagliari (3-0) gol e highlights: dominio Viola (Serie A)

La Fiorentina si rialza dopo lo scivolone di Venezia e batte il Cagliari con un perentorio 3-0, come possiamo ammirare nel video Fiorentina Cagliari. Al 10′ prima grande chance per i Viola con Bonaventura che in una mischia in area sarda allarga per Nico Gonzalez, gran botta che finisce d’un soffio a lato. Al quarto d’ora sugli sviluppi di un corner è Biraghi a mancare di poco il bersaglio di testa, mentre al 20′ i padroni di casa possono usufruire di un calcio di rigore. Punito un fallo di mano di Keita, dal dischetto va Biraghi che non sbaglia e porta in vantaggio la Fiorentina sul Cagliari al 21′. Lo svantaggio non scuote il Cagliari con la Fiorentina che continua a fare la partita e collezionare occasioni. Al 32′ finisce d’un soffio a lato un colpo di testa di Nico Gonzalez, poi al 38′ i viola vanno vicinissimi al raddoppio con una conclusione in bello stile di Saponara che si stampa sul palo. Il 2-0 è comunque solo rinviato e si concretizza al 43′: grande invenzione per Vlahovic che lancia nello spazio Saponara, bravo a chiamare verso di sé Cragno e poi ad appoggiare per Nico Gonzalez, che indisturbato porta la Fiorentina avanti di due gol prima dell’intervallo.

A inizio ripresa ammonito Marin nel Cagliari ma al 4′ c’è già il tris Viola firmato da Dusan Vlahovic, con un calcio di punizione da manuale imprendibile per Cragno. Al 7′ ancora pericoloso il serbo con una gran botta di sinistro, al 12′ ancora punizione e stavolta la trasformazione di Vlahovic non arriva per pochi centimetri. Triplo cambio per il Cagliari, Keita, Zappa e Deiola lasciano spazio a Pavoletti, Pereiro e Grassi, la Fiorentina gestisce sul velluto e al 23′ Maleh e Biraghi lasciano spazio a Castrovilli e Terzi, con i viola che sembrano comunque ormai avere in pugno la partita. Sotto di tre reti il Cagliari non è riuscito a opporre una reazione, il possesso palla viola ha fatto scorrere in scioltezza i minuti con Callejon che ha avuto anche l’occasione per il poker al 40′, ma il tris è ovviamente più che sufficiente ai Viola.

VIDEO FIORENTINA CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Vincenzo Italiano la Fiorentina ha risposto bene alle difficoltà: “Venivamo da due sconfitte e volevamo tornare a fare punti, nonostante alcune prestazioni ottime. Oggi avevamo bisogno di muovere la classifica e la risposta dei ragazzi è stata eccezionale: tutti hanno offerto una grande prestazione, sono felice in particolare per Saponara. Sono queste le prestazioni che dobbiamo fare. Ci tocca gioire poco e preparare già da domani la partita di Roma contro una squadra e un allenatore forte. Dobbiamo preparare questo turno infrasettimanale al meglio ma già iniziare il trittico della settimana con una vittoria era importante”.

Walter Mazzarri riflette sulle fragilità del suo Cagliari: “Non posso attaccarmi alle assenza ma si perdono giocatori e non fa bene durante la gara, sempre cambi forzati come oggi. Siamo un po’ fragili, fino al rigore stavamo giocando bene. Questo rigore un po’ così che nessuno aveva visto ci ha tagliato le sicurezze, nel momento in cui poi in un fallo laterale abbiamo preso il 2-0 non vedevo l’ora che finisse il primo tempo per parlare con i ragazzi. Ho cercato di parlare con loro, resettare tutto ma gli episodi sono stati contro. Prendiamo il 3-0 avrebbe ammazzato qualsiasi squadra, archiviamola e pensiamo alla prossima“.

