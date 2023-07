Video/ Fiorentina Catanzaro (3-0) gol e highlights: i viola si accendono nella ripresa (23 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA CATANZARO: TRIS PER I RAGAZZI DI ITALIANO!

La Fiorentina supera il Catanzaro in amichevole trovando le tre reti tutte nelle ripresa. Dopo una prima frazione abbastanza bloccata le due compagini danno vita ad una ripresa giocata a viso aperto. La Fiorentina ad un passo dal gol. Viola prima pericolosi con Sabiri, tiro murato, e poi con Kouamè che calcia con il sinistro ma trova la respinta del portiere avversario. Dodò ci prova da fuori area ma non inquadra la porta, continuano a spingere i viola. Martinez Quarta imbuca per Sabiri in area che sceglie il movimento sbagliato facendo sfumare l’ottima chance. Il Catanzaro si affaccia in attacco, ottima la chiusura di Martinez Quarta. Parisi mette un bellissimo cross per Cabral, il centravanti calcia ma non trova la porta. La prima frazione termina sullo zero a zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA CATANZARO: SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, girandola di cambi da ambo le parti. Ikonè in mezzo per Cabral, salva tutto un difensore del Catanzaro. Sbaglia la difesa del Catanzaro con Curcio, Duncan recupera la sfera e serve Ikoné che non si fa pregare due volte e sblocca il match superando Fulignati. Ci prova Cabral, la sua conclusione termina oltre la traversa. Raddoppia Mandragora! Biraghi calcia velocemente una punizione pescando in area Mandragora, sinistro nell’angolino per il raddoppio dei viola. Arthur fa il suo debutto con la maglia della Fiorentina. Ci prova Curcio, palla che non inquadra la porta. Ikonè per Kokorin, ottima la chiusura di un difensore del Catanzaro che evita guai alla sua difesa. Duncan ci prova dalla distanza, conclusione centrale respinta senza problemi. Bamba parte ed arriva da solo contro Cerofolini, grande risposta del portiere viola. Kokorin! La chiude in contropiede la Fiorentina. Il russo si smarca in area e sigla battendo Sala, termina il match.

VIDEO FIORENTINA CATANZARO, IL TABELLINO

FIORENTINA-CATANZARO 3-0

MARCATORI: 54’ Ikoné, 61’ Mandragora, 91′ Kokorin

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano (46’ Cerofolini), Dodò (65’ Kayode), Quarta (46’ Milenkovic), Ranieri (65’ Camuzzo), Parisi (46’ Biraghi); Amatucci (46’ Duncan), Mandragora (65’ Arthur); Kouamé (46’ Ikoné), Castrovilli (65’ Harder), Sabiri (46’ Brekalo); Cabral (65’ Kokorin).

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

