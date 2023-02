Video/ Fiorentina Empoli (1-1) gol e highlights: derby toscano in parità!

VIDEO FIORENTINA EMPOLI 1-1

Allo Stadio Artemio Franchi le squadre di Fiorentina ed Empoli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1, come ammireremo nel video Fiorentina Empoli. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Vincenzo Italiano provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva al 6′ quando Milenkovic non inquadra lo specchio della porta sul calcio d’angolo generato dall’errore difensivo commesso da Ebuehi. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Zanetti riescono a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Cambiaghi, su assist di Caputo. I viola replicano vedendosi annullare un gol a Barak per fuorigioco di Nico Gonzalez al 37′ e perdono prematuramente per infortunio Milenkovic, rimpiazzato da Igor già al 41′. Gli azzurri si vedono a loro volta negare un gol a Caputo al 43′ in questo caso con l’ausilio del VAR.

Nel secondo tempo i gigliati ripartono forte e Bandinelli salva sulla linea il pallone deviato di testa da Martinez Quarta sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 51′. Neppure Amrabat combina poi di meglio calciando alto sopra la traversa al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i viola trovano il gol del definitivo pareggio all’85’ per merito del subentrato Cabral, raccogliendo il tiro-cross di Dodo che aveva sbattuto contro la traversa. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Martinez Quarta da un lato, Akpa Akpro, Ismajli, Baldanzi e Bandinelli dall’altro. Il punto conquistato in questo ventitreesimo turno di campionato permette alla Fiorentina di salire a quota 25 ed all’Empoli di portarsi a 28 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO FIORENTINA EMPOLI: IL TABELLINO

Fiorentina-Empoli 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 29′ Cambiaghi(E); 85′ Cabral(F).

Assist: 29′ Caputo(E).

FIORENTINA – (4-3-3) P. Terracciano; Venuti(46′ Dodo), Martinez Quarta, Milenkovic(41′ Igor), Terzic; Barak, S. Amrabat(70′ Bonaventura), Mandragora; Nico Gonzalez, L. Jovic(70′ Cabral), Saponara(46′ Ikonè). A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Ranieri, Biraghi, Duncan, Castrovilli, Bianco, Kouame, Sottil, Brekalo. All.: Italiano.

EMPOLI – (4-3-1-2) Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro(72′ Henderson), R. Marin, Bandinelli(84′ Grassi); Baldanzi(73′ Haas); Cambiaghi(59′ Satriano), Caputo(84′ Piccoli). A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Pjaca, Fazzini, Stojanovic, Vignato. All.: Zanetti.

Arbitro: Alessandro Prontera (sezione di Bologna).

Ammoniti: 28′ Akpa Akpro(E); 45’+4′ Ismajli(E); 64′ Baldanzi(E); 71′ Martinez Quarta(F); 74′ Bandinelli(E).

