Video/ Fiorentina Galatasaray (4-1): gol e highlights, bel successo viola

Il video di Fiorentina Galatasaray ci mostra gli highlights di una bella vittoria viola. Montella fa le prove generali al Franchi contro il Galatasaray e sceglie Boateng come punta centrale titolare, supportato dai promettenti Montiel e Sottil ai lati. Badelj guida il centrocampo e indossa anche la fascia da capitano. Primi trenta minuti frenati da un caldo africano, coi settemila sugli spalti che aspettano un colpo o una giocata per scrollarsi di dosso il torpore del match. A fine primo tempo finalmente la Fiorentina si accende e comincia a costruire occasioni da gol. La prima la sciupa Boateng, svirgolando un suggerimento al bacio di Sottil. Poi per il Galatasaray si mette in mostra Muslera, salvando con un grande intervento il tiro ravvicinato di Benassi. L’ex Torino si divora un gol praticamente fatto sull’assist di Lirola, ma poco dopo la Fiorentina riesce a sbloccarla e passa con un rigore preciso di Boateng. Prima di tornare negli spogliatoi per l’intervallo, anche Sottil si aggiunge alla lista dei marcatori e fa 2-0. Nel secondo tempo il Galatasaray torna subito in partita con Emre Mor, la cui giocata sorprende Dragowski. La Fiorentina reagisce e con Benassi segna ancora, ristabilendo le distanze dai turchi di Terim. Prima della chiusura Vlahovic si rende pericoloso dalle parti di Muslera, Giovanni Simeone poi la chiude con un destro violento. 4-1 Fiorentina. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FIORENTINA GALATASARAY

VIDEO FIORENTINA GALATASARAY: IL TABELLINO

FIORENTINA-GALATASARAY 4-1 (2-0)

MARCATORI: 43′ rig. Boateng, 47′ Sottil, 50′ Emre Mor (G), 61′ Benassi, 83′ Simeone.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola (79′ Venuti), Milenkovic (79′ Pezzella), Ranieri, Biraghi (79′ Terzic), Badelj (79′ Zurkowski), Castrovilli (79′ Cristoforo), Benassi (64′ Pulgar), Montiel (79′ Chiesa), Boateng (64′ Vlahovic), Sottil (79′ Simeone). Allenatore: Vincenzo Montella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA