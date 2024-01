Video/ Fiorentina Inter (0-1) gol e highlights: la decide Lautaro Martinez (Serie A, 28 gennaio 2024)

VIDEO FIORENTINA INTER 0-1

Si apre il sipario sul Franchi per il video Fiorentina Inter, la squadra viola si è dimostrata aggressiva e ha cercato di mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra con un pressing asfissiante e un ritmo nei passaggi molto alto. N’zola è stato protagonista di un momento chiave, colpendo il portiere avversario con un tiro pericoloso dopo un buon passaggio. Purtroppo per i tifosi toscani, la fortuna non è stata dalla parte della Fiorentina, poiché in un secondo momento su un bel rinvio del portiere Terracciano N’zola si è visto annullato un gol per effettiva posizione di fuorigioco. Nonostante questa occasione sfumata, la squadra di casa ha continuato a cercare soluzioni offensive per impensierire l’Inter. Al 15esimo minuto però, la squadra milanese ha colpito per prima con Lautaro Martinez su calcio d’angolo, portando il vantaggio nerazzurro a 0-1.

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo in Fiorentina Inter, che sul tabellone del Franchi possiamo leggere 0-1 in favore della squadra nerazzurra. Nonostante il vantaggio però, la Fiorentina ha avuto un’opportunità chiave per pareggiare con Bonaventura che è stato protagonista di un’azione rocambolesca dentro l’area avversaria. Su calcio d’angolo, ricevendo il pallone su una respinta e sparando verso la porta difesa da Sommer. Tuttavia, la situazione è stata caratterizzata da un evidente spintone di Bastoni su Parisi, ma l’arbitro non ha deciso di consultare il VAR per prendere una decisione sul rigore alquanto evidente sul terzino viola. Nonostante questo momento controverso però, l’Inter mantiene il vantaggio di 1-0, lasciando la Fiorentina con l’obiettivo di recuperare nel secondo tempo per cercare di ottenere almeno un pareggio in questa partita di Serie A.

VIDEO FIORENTINA INTER, IL SECONDO TEMPO

Fiorentina Inter, il risultato rimane ancora fisso sull’0-1 a favore dei nerazzurri, grazie al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. La Viola però nonostante il passivo ce la mette ancora tutta per ribaltare il risultato, anche se spesso e volentieri sbatte contro il muro nerazzurro. Un grande episodio che vale la pena citare però vede protagonista Nico Gonzalez, che ha rischiato di segnare subito dopo il suo ingresso nel terreno da gioco. L’attaccante argentino è riuscito a sguisciare dalla difesa interista dopo una serie di dribbling per poi piazzare un pallone ben indirizzato ma lento sui guantoni di Sommer.

Fiorentina Inter, una partita che ha regalato sicuramente degli episodi dubbi ma anche tante emozioni contrastanti. I nerazzurri hano conquistato la vittoria per 1-0, ma non senza difficoltà visto che la Viola ha avuto l’opportunità di pareggiare nel finale con un calcio di rigore. Nico Gonzalez è stato incaricato della battuta, ma il suo tiro è risultato troppo centrale e prevedibile, consentendo a Sommer una parata alquanto agevole. Nonostante una buona prestazione complessiva, la squadra di casa è stata sfortunata nel non riuscire a sfruttare le tante occasioni nell’arco dei novanta minuti. L’Inter ha difeso con determinazione essenzialmente per buona parte del match, garantendosi i tre punti e tornando ad insidiare la Juventus in campionato.

FIORENTINA INYTER, IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi (dal 44′ st Milenkovic); 6 Arthur (dal 1′ st M. Lopez), 32 Duncan (dal 38′ st Mandragora); 11 Ikoné (dal 16′ st Gonzalez), 5 Bonaventura, 18 Nzola; 9 Beltrán (dal 38′ st Barak). A disp.: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 4 Milenkovic, 7 Sottil, 8 M. Lopez, 10 Gonzalez, 19 Infantino, 26 Mina, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 38 Mandragora, 72 Barak, 73 Amatucci. All. Italiano.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (dal 38′ st Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni (dal 15′ st Arnautovic); 36 Darmian (dal 15′ st Dumfries), 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (dal 15′ st Acerbi), 10 Lautaro (dal 33′ st Sanchez). A disp.: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic, 70 Sanchez. All. Inzaghi.

RETI: 14′ pt Lautaro

AMMONIZIONI: Bastoni, Ikonè, Sommer, Pavard

