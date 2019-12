Video/ Fiorentina Inter (1-1): highlights e gol, Vlahovic beffa i nerazzurri!

Fiorentina all’ultimo respiro: beffata l’Inter che sembrava in controllo del match ed è stata invece costretta ad incassare un pari nel recupero che la riporta alla quota della Juventus, che aggancia dunque i nerazzurri al primo posto. Nel video Fiorentina Inter possiamo dunque ammirare tutte le emozioni di una partita che ha riservato all’inizio e alla fine le situazioni più significative. Una boccata d’ossigeno invece per Vincenzo Montella, che avrebbe visto la sua panchina diventare bollente con una nuova sconfitta. La partita era iniziata in discesa per l’Inter, in vantaggio già all’8′ con una fiammata di Borja Valero, che elude la guardia di Milenkovic e infila Dragowski con il primo palo. La Fiorentina reagisce al 14′ con una bordata di Badelj che Handanovic vola a togliere dall’incrocio dei pali, poi fase di stallo spezzata da un contropiede interista con un assist vincente di Lukaku per Lautaro Martinez che non sbaglia solo davanti a Dragowski, ma l’azione era viziata da un fuorigioco del belga e viene annullata. Prima dell’intervallo salva tutto Dragowski, che toglie dalla linea di porta un colpo di testa di Lukaku.

VIDEO FIORENTINA INTER: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa della partita allo stadio Artemio Franchi ecco che l’Inter punta a controllare il vantaggio, ma la partita si fa tesa con diverse ammonizioni. Poche occasioni, con l’Inter che punta sul contropiede e la Fiorentina che inserisce Vlahovic per avere un riferimento certo in attacco, in una partita inizialmente giocata senza centravanti e con un Chiesa in condizione approssimativa. L’Inter sembra quasi a dama ma al 92′ arriva la doccia fredda: Politano perde palla e Pezzella lancia nello spazio Vlahovic, che sfonda a sinistra controllato a distanza da Skriniar: gran traiettoria del croato che scavalca Handanovic e sigla il clamoroso 1-1. La Juventus ringrazia.

VIDEO FIORENTINA INTER: GOL E HIGHLIGHTS





