VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA INTER PRIMAVERA: NERAZZURRI SUPER!

Primi minuti di Fiorentina Inter Primavera a tinte nerazzurre nonostante il pallino del gioco sia nettamente in favore della squadra viola, che però fa fatica ad arginare la difesa dell’Inter che molto spesso recupera palla e parte poi in contropiede. Questo ci porta alla vera occasione di questi minuti, De Pieri che dopo aver ricevuto il pallone calci a giro sul secondo palo ma il portiere riesce ad intuire e a parare.

La prima rete è infatti della squadra nerazzurra che riesce con una bella azione, questa volta ragionata e non il classico contropiede a imbucare per vie centrali su Bovo. Il mediano si sgancia dalla sua area di competenza e riesce a chiudere il destro dentro l’area di rigore con il pallone che si insacca all’angolino basso di destra.

VIDEO FIORENTINA INTER PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Termina 0-3 Fiorentina Inter Primavera, con i nerazzurri che conquistano la finale grazie a una prestazione cinica e ordinata. La rete decisiva arriva nel primo tempo e porta la firma di Bovo, bravo a inserirsi con i tempi giusti in area e a finalizzare un’azione corale con un sinistro preciso all’angolino.

La Fiorentina prova a reagire soprattutto nella ripresa, creando qualche occasione pericolosa, tra cui una rete annullata a Keita per fuorigioco. I viola mantengono più possesso ma non riescono mai a trovare il varco giusto, anche per merito di una difesa nerazzurra attenta e ben organizzata. L’Inter si dimostra solida e spietata, e si guadagna meritatamente l’accesso alla finale.

FIORENTINA INTER PRIMAVERA: VIDEO GOL E HIGHLIGHTS