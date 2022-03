Video/ Fiorentina Juventus (0-1) gol e highlights: viola ko al 91′! (Coppa Italia)

Finale inaspettato e beffa per la Fiorentina che perde su autogol la semifinale d’andata di Coppa Italia giocata in casa contro la Juventus: scopriremo tutto grazie agli highlights video di Fiorentina Juventus 0-1. Come in campionato, è stata una giocata di Juan Cuadrado al 91′ a decidere in favore dei bianconeri la sfida tra Fiorentina e Juventus: stavolta però il colombiano non è andato a segno direttamente, ma ha prodotto un cross forte e testo su invito di Rabiot che è andato a sbattere sulla coscia di Venuti, che non è riuscito ad evitare lo sfortunato autogol. Nel primo tempo al 7′ è Saponara a tentare la prima conclusione dalla distanza, il pallone rimbalza ma non sorprende Perin. Ci prova anche Torreira al 9′, ma l’uruguagio trova la deviazione di Kean che fa finire il pallone in calcio d’angolo. Al 14′ ancora viola pericolosi con Biraghi ma la sua conclusione, nonostante una deviazione di Locatelli, non sorprende Perin, che sbaglia però il conseguente rinvio ma Bonaventura spara alto sprecando il regalo dell’avversario. Al 26′ ancora chance viola con un’accelerazione di Ikoné che cerca il secondo palo con una rasoiata che esce di poco a lato, al 36′ ancora Torreira tenta la gran botta, col pallone che si alza senza centrare lo specchio della porta bianconera.

Diretta/ Fiorentina Juventus (risultato finale 0-1): autogol di Venuti al 91'!

Ancora Torreira al 40′ scambia stretto con Piatek, ma stavolta è Arthur a chiudere difensivamente per i bianconeri. Al 43′ tenta il lampo isolato Vlahovic, la sua conclusione viene però smorzata da Milenkovic e diventa docile preda di Terracciano. Ancora Fiorentina protesa in avanti a inizio ripresa e al 3′ Ikoné scappa via liberandosi della guardia di Pellegrini e De Sciglio, calciando però sul palo con tutto lo specchio della porta spalancato. All’8′ insiste Ikoné con un sinistro che viene però controllato da Perin, che al 10′ deve controllare anche una conclusione di Castrovilli. La Juventus si riaffaccia in avanti all’11’ con Vlahovic che non riesce però a sorprendere Terracciano con un pallonetto. Viene ammonito Pellegrini, quindi Perin si tuffa e neutralizza anche una conclusione di Biraghi. Ammoniti Bonaventura, Milenkovic, Torreira e De Sciglio in un’ultima parte di match convulsa con la Juventus che aveva provato a mettere la testa fuori dal guscio rendendosi pericolosa proprio con Cuadrado, prima dell’epilogo finale su autogol.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS/ Quote: la serata speciale di Vlahovic

VIDEO FIORENTINA JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ovviamente rammaricato Vincenzo Italiano che sottolinea però come la Fiorentina non voglia arrendersi: “Subiamo un gol in una partita dove ci eravamo detti che non subirne sarebbe stato importante, il rammarico però è soprattutto per quanto non concretizzato. C’è una gara di ritorno tra un mese, ci andremo a giocare tutto a Torino. L’idea era quella di limitare Arthur, che con le linee di passaggio che riesce a vedere è pericoloso. Se fai una cosa poi puoi farne meno bene un’altra, ma la prestazione in possesso credo sia stata buona. In questo momento la scelta è ricaduta sempre su Piatek in attacco, Cabral viene da un problemino fisico e non è al 100%, in questo momento preferiamo partire con lui. Cabral ha qualità, si può sposare bene con la nostra proposta, troverà spazio perché ha qualità“.

DIRETTA/ Milan Inter (risultato finale 0-0): appuntamento al ritorno

Massimiliano Allegri si prende una vittoria che carica anche il morale della Juventus: “Sono soddisfatto perché dalla panchina la sensazione è che non avremmo mai preso gol nonostante i viola abbiano avuto alcune occasioni importanti, ma anche noi abbiamo avuto qualche situazione che potevamo sfruttare meglio, ma abbiamo sbagliato. Non è facile giocare contro questa Fiorentina, soprattutto in casa loro, che gioca bene e aggredisce a tutto campo. Si tratta di una vittoria bella e divertente perché i ragazzi hanno dimostrato di essere squadre e giocando così, da squadra, si perdono meno gare. Arthur ha preso in mano la squadra, ha fatto Si è riposato nella prima parte e ora sta bene. Sono contento davvero di tutti“.

VIDEO FIORENTINA JUVENTUS





© RIPRODUZIONE RISERVATA