Video/ Fiorentina Juventus (1-1) highlights e gol: Vlahovic e Morata! (Serie A)

VIDEO FIORENTINA-JUVENTUS (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze le squadre di Fiorentina e Juventus si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali del match, nonostante un buon avvio da parte degli ospiti allenati da mister Pirlo, sono invece i padroni di casa guidati dal tecnico Iachini a rendersi pericolosi per primi tramite gli spunti offerti da Milenkovic e Venuti, oltre al palo centrato da Pulgar al 21′, complice la deviazione fortuita di Bonucci. I toscani, mancata un’altra chance con Ribery su un’incertezza di Szczesny, riescono a passare in vantaggio verso il 29′ grazie al calcio di rigore trasformato da Vlahovic e concesso per un fallo di mano fischiato a Rabiot su consulto del VAR. Nel finale del primo tempo il ritmo della sfida pare rallentare leggermente con le due compagini a studiare la prossima mossa con grande attenzione. I piemontesi si disperano su un’opportunità mancata da Ramsey al 43′ e dall’altro lato Milenkovic manda alto di testa nel recupero al 45’+2′.

Diretta/ Atalanta Bologna (risultato finale 5-0) streaming tv: la chiude Miranchuk!

Nella ripresa è il neo entrato Alvaro Morata a firmare l’immediato gol del pareggio al 46′ con un gran tiro a giro con il sinistro a lambire il palo prima di infilarsi alle spalle di Dragowski, il qual sfiora soltanto la sfera. La Fiorentina cerca di riscattarsi con una punizione di Pulgar deviata in corner al 53′ ed un tiro dello stesso calciatore parato in calcio d’angolo da Szczesny al 55′. La partita prosegue e la Juventus fallisce un’occasione abbastanza clamorosa al 62′ quando Chiellini non trova nessuno a centro area sulla punizione di Cuadrado. I suoi colleghi non riescono a combinare qualcosa di meglio poco più tardi e la Fiorentina pare non voler più spingere eccessivamente sull’acceleratore, preferendo guadagnare terreno prezioso con manovre ragionate. Nell’ultima parte dell’incontro gli spunti di Kulusevski e Ronaldo, così come di Castrovilli dall’altro lato, non sono sufficienti per strappare il successo. Il punto conquistato in questo trentatreesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Fiorentina di salire a quota 34 ed alla Juventus di portarsi a quota 66 nella classifica della Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ L'Atalanta fa pokerissimo e si prende il secondo posto

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Fiorentina abbia meritato di ottenere questa vittoria nonostante il possesso palla finale favorevole alla Juventus con il 62%, dato questo supportato anche da una maggior precisione nei passaggi, ovvero l’88% contro il 72% con 468 e 178 appoggi completati. A fare la differenza per i viola è stata sicuramente la fase offensiva, dove i toscani spiccano grazie al 4 a 3 nelle occasioni da gol, 2 per Pulgar, all’11 a 7 nei tiri totali, dei quali ben 6 a 1 quelli indirizzati nello specchio della porta e 3 per il solo Vlahovic. Ai bianconeri è infine servito poco l’aver effettuato più recuperi: 43 a 32 dei quali 11 da parte di Bentancur. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Juventsu è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 13 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Igor, Caceres e Biraghi da un lato, De Ligt dall’altro.

Pronostico Lazio Milan/ Orsi: "Match si deciderà in difesa" (esclusiva)

IL TABELLINO

Fiorentina-Juventus 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 29′ RIG. Vlahovic(F); 46′ Morata(J). Assist: 46′ Cuadrado(J).

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Venuti(46′ Quarta), Amrabat, Pulgar, Castrovilli(85′ Eysseric), Igor(72′ Biraghi); Vlahovic, Ribery(72′ Kouame). Allenatore: Giuseppe Iachini. All.: Iachini.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Chiellini(46′ Kulusevski), De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Ramsey(70′ McKennie), Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala(46′ Morata), Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo. All.: Pirlo.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 40′ Igor(F); 51′ De Ligt(J); 61′ Caceres(F); 88′ Biraghi(F).

VIDEO FIORENTINA JUVENTUS, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i GunnersVideo/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Torino Spal (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA