VIDEO FIORENTINA JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Nuovo modulo per la Juventus in questa partita contro la Fiorentina ma il risultato dopo pochi minuti cambia e passa sull’1-0 per i toscani. A segnare niente poco di meno che Gosens, che sta trovando finalmente continuità sotto questo punto di vista. Rimpallo favorevole dentro l’area con i bianconeri troppo lenti ad intervenire e dunque tutto facile per il tedesco che libera un bel destro imprendibile per il portiere.

Video Latina Juventus Next Gen (3-2)/ Gol e highlights: Zuppel firma il sorpasso! (Serie C, 16 marzo 2025)

Poi subito dopo la Juve va sotto nel risultato 2-0, questa volta a segnare è Fagioli che fa la rete dell’ex dopo un bel uno-due con l’altro ex bianconero, ovvero Kean. Bianconeri che non sembrano per niente scesi in campo in questo primo tempo e che dovranno dare una grande prova di carattere nel primo tempo per salvare la faccia.

Video Pianese Torres (2-1)/ Gol e highlights: Da Pozzo abbatte i rossoblu! (Serie C, 16 marzo 2025)

VIDEO FIORENTINA JUVENTUS, IL SECONDO TEMPO

La Fiorentina domina e batte la Juventus con un netto 3-0, in una partita senza storia. I viola partono fortissimo e sbloccano il risultato nei primi minuti con Robin Gosens, che raccoglie un rimbalzo in area e insacca con freddezza. La squadra di Italiano continua a spingere e raddoppia prima dell’intervallo con Rolando Mandragora, il cui tiro dal limite, sporcato, finisce nell’angolino basso sorprendendo Di Gregorio.

Nella ripresa, la Fiorentina chiude definitivamente i conti con un gioiello di Gudmundsson, che lascia partire una staffilata dalla distanza trovando ancora una volta l’angolo basso. La Juventus non riesce a reagire, impalpabile in attacco e vulnerabile dietro, mentre i viola amministrano con personalità il vantaggio fino al triplice fischio. Una vittoria netta e meritata per la Fiorentina, che esce tra gli applausi del Franchi.

SERIE A/ Botta e risposta per lo Scudetto, Inter show e Milan in sofferenza. Il Napoli...

VIDEO FIORENTINA JUVENTUS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS