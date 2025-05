VIDEO FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA: PASSANO I VIOLA!

Video Fiorentina Juventus Primavera che racconta un primo tempo pieno di emozioni. La gara presenta subito un’occasione importante per i padroni di casa. Gudelovicius si gira bene all’interno e l’area di rigore ma deve fare i conti con Marcu. La partita si sblocca al minuto 26 con Baroncelli. Tutto parte dal calcio di punizione battuto da Rubino con il calciatore della Viola bravissimo ad inserirsi con un preciso colpo di testa in rete. Il vantaggio della Fiorentina dura fino agli ultimi minuti del primo tempo con il pareggio della Juventus firmato da Biliboc. Grande tiro da fuori di contro balzo che si insacca in rete.

DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 4-1): poker Viola, Balbo chiude il match (23 maggio)

Imprendibile per il portiere. La Fiorentina non accusa il colpo e qualche istante dopo si riporta sopra nel risultato con la punizione vincente di Rubino. Secondo tempo che si riapre con poche emozioni, la Juventus cerca di spingere con la Fiorentina che si chiude perfettamente. Nel finale tris di Rubino e poker realizzato da Balbo. Dopo 90 minuti di gara arriva anche il triplice fischio, Fiorentina che passa al turno successivo affrontando la Roma punto per la Juventus, a causa di questa sconfitta, termina anzitempo la stagione.

VIDEO FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS