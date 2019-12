Video/ Fiorentina Lecce (0-1): highlights e gol, La Mantia gela il Franchi (Serie A)

Andiamo a vedere nel video di Fiorentina Lecce 0-1 la partita che si è giocata all’Artemio Franchi, uno degli anticipi nella 14^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Fiorentina, che inizia a sentire aria di crisi. Ai viola manca un centravanti e senza Federico Chiesa e Franck Ribery, infortunatosi nel primo tempo, l’attacco della squadra di Vincenzo Montella è più che mai spuntato. Dall’altra parte, il Lecce che ancora non ha mai vinto in casa si conferma implacabile in trasferta, portandosi a +4 suil Genoa terzultimo con questo successo. Il match inizia con i viola protesi in avanti e Vlahovic che spreca un cross di Lirola calciando addosso a Gabriel. I viola mantengono il possesso palla ma non riescono a creare pericoli in serie, Gabriel è attento su una punizione di Pulgar, poi al 39′ su cross del solito Lirola e Dalbert a piazzare di testa sul secondo palo un pallone che esce di pochissimi centimetri. Prima dell’intervallo brutta tegola per Montella che, toccato duro da Tachtsidis, si infortuna alla caviglia.

VIDEO FIORENTINA LECCE: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa c’è Kevin Prince Boateng al posto del francese, ma è il Lecce a colpire con Andrea La Mantia che sfrutta un grande affondo con cross di Shatov e di tuffo in testa firma quello che sarà il gol della vittoria per i salentini al 4′. I viola hanno subito due grandi chance per pareggiare: Gabriel al 7′ è prodigioso su un colpo di testa di Vlahovic, poi al 12′ esce a vuoto ma Milenkovic non riesce a correggere in rete a porta spalancata. Al 26′ spreca ancora Vlahovic che calcia fuori da centro area, poi il Lecce gestisce meglio e nei minuti finali divora con Babacar l’occasione del raddoppio. La Fiorentina non ha più forze e il recupero scorre via solo con un colpo di testa di Pedro. E’ l’ultimo brivido per il Lecce, per la Fiorentina ci sono i fischi del pubblico del Franchi.