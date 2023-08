Video/ Fiorentina Lecce (2-2) gol e highlights: i salentini firmano un’altra rimonta (Serie A 27 agosto 2023)

VIDEO FIORENTINA LECCE (2-2): RIMONTA DEI SALENTINI

Il match tra Fiorentina e Lecce è cominciato in ritardo a causa di un inconveniente tecnico all’auricolare dell’arbitro Ferrieri Caputi. Ma per vedere il primo gol della gara abbiamo dovuto aspettare meno di 3 minuti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Nico González sovrasta gli avversari e colpisce il pallone di petto, spedendolo in rete alle spalle del portiere Falcone, portando così in vantaggio la squadra allenata da Italiano.

Probabili formazioni Cagliari Inter/ Quote: qualche dubbio per Inzaghi (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

Questo avvio difficoltoso mette i salentini in una situazione complicata, spingendoli a sbilanciarsi in avanti, in questa maniera i padroni di casa sfruttano i maggiori spazi per dei contropiedi micidiali. Come al 25′, quando i viola con una grande azione di prima orchestrata da Beltrán e Arthur mandano in porta Duncan che non perdona e firma il raddoppio. Prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano addirittura il tris con l’ex-Sassuolo che stampa il pallone sul palo. Episodio che farà da spartiacque alla partita.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: super Napoli, crollo Lazio! (27 agosto 2023)

VIDEO FIORENTINA LECCE: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa D’Aversa inserisce Dorgu e Kaba, ma soprattutto mette un uomo fisso su Arthur che non ha più libertà di movimento: quasi tutte le giocate della Fiorentina passavano dai suoi piedi. Queste mosse consentono al Lecce di rimettersi subito in carreggiata con Rafia che accorcia le distanze grazie a un destro potente e chirurgico che non lascia scampo a Christensen. Nico González sfiora la doppietta con il pallone che esce di pochissimo. Con il passare dei minuti emergono le qualità fisiche degli ospiti che hanno molte più energie da vendere rispetto ai padroni di casa, alle prese con un play-off di Conference League che si sta rivelando più impegnativo del previsto. Dalla panchina D’Aversa pesca la carta Krstović che a pochi minuti dal suo ingresso in campo firma quello che diventerà il definitivo 2-2.

Diretta/ Fiorentina Lecce (risultato finale 2-2): altra rimonta dei salentini! (27 agosto 2023)

La squadra di Italiano potrebbe riportarsi avanti con un calcio di rigore concesso da Ferrieri Caputi per un fallo di mano che soltanto lei ha visto: Gendrey ferma la conclusione di Mandragora con il pallone che sbatte sul fianco, inoltre l’azione era viziata dal fuorigioco di Nzola. Nel recupero Falcone non esce dai pali, Kouamé potrebbe approfittarne ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo. Finisce quindi con un’altra rimonta per i salentini che strappano un altro punto pesante contro una big della Serie A. I viola non hanno nemmeno il tempo di rimuginare sui due punti lasciati per strada, giovedì prossimo ci sarà infatti il secondo atto della sfida con il Rapid Vienna: vietato sbagliare, in ballo c’è l’Europa e con un solo risultato a disposizione il margine d’errore è nullo!

VIDEO FIORENTINA LECCE 2-2, IL TABELLINO

FIORENTINA-LECCE 2-2 (2-0)

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Martínez Quarta, Milenković, Parisi; Bonaventura (82’ Kouamé), Arthur (72’ Mandragora), Duncan (82’ Infantino); Nico González, Beltrán (65’ Nzola), Sottil (65’ Brekalo). All. Vincenzo Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Gallo (46’ Dorgu); Rafia (72’ Krstović), Ramadani, Joan González (46’ Kaba); Almqvist, Strefezza (86’ Blin), Banda (90’ Di Francesco). All. Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi (Sez. di Livorno).

AMMONITI: 15’ Pongračić (L), 54’ Gendrey (L), 59’ Martínez Quarta (F), 63’ Dorgu (L).

RECUPERO: 5’ pt, 8’ st.

MARCATORI: 3’ Nico González (F), 25’ Duncan (F), 49’ Rafia (L), 76’ Krstović (L).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FIORENTINA LECCE











© RIPRODUZIONE RISERVATA