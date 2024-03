Video/ Fiorentina Milan (1-2) gol e highlights: successo targato Leao! (Serie A, 30 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA MILAN: LA SINTESI

Allo Stadio Aremio Franchi di Firenze il Milan supera in trasferta la Fiorentina per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Pioli tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi subito in zona offensiva specialmente al 7′ quando Chukwueze, liberatosi di Biraghi addirittura con un tunnel, serve una palla rasoterra a Giroud il cui tiro viene però ben bloccato da Terraciano tra i pali della sua porta. All’11’ è invece Leao a mancare lo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono di nuovo con Chukwueze, fermato anche al 16′ da Terraciano che dice no pure a Tomori al 17′. I padroni di casa allenati da mister Italiano replicano al 27′ con un paio di occasioni fallite da Belotti, che deve fare i conti con Maignan, ed Ikoné, il quale calcia sull’esterno della rete al 28′.

DIRETTA/ Fiorentina Milan (risultato finale 1-2): gol annullato a Pulisic! (Serie A 30 marzo 2024)

I milanesi si mettono le mani nei capelli poi al 43′ sul nuovo tiro di Leao parato da Terraciano e sulla conclusione alta di Giroud al 44′. Nel secondo tempo il copione della sfida non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i lombardi riescono a passare in vantaggio immediatamente al 47′ grazie alla rete messa a segno da Loftus-Cheek, su assist di tacco di Leao e soprattutto approfittando dello scivolone di Milenkovic. Il Milan non ci sta e replica tornando avanti già al 53′ con la rete siglata da Leao, su passaggio filtrante di Reijnders. I viola non si disperano e rispondono subito trovando il gol del pareggio al 50′ per merito dell’ex interista Duncan, raccogliendo il suggerimento del suo compagno Beltran.

Diretta/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato finale 1-4): Vavassori cala il poker (30 marzo 2024)

Nell’ultima parte dell’incontro il Diavolo si vede annullare una rete a Pulisic, ispirato da Musah, a causa di una posizione di fuorigioco al 76′. Lo statunitense ci riprova inutilmente al 90’+4′ sollecitando per l’ennesima volta Terraciano. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Biraghi e Quarta da un lato, Thiaw, Tomori e Loftus-Cheek dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentesimo turno di campionato permettono al Milan di salire a quota 65 nella classifica della Serie A mentre la Fiorentina non si muove, rimanendo ferma a 43 punti.

Formazioni Fiorentina Milan/ Quote: ci sono due squalificati eccellenti (Serie A, 30 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA MILAN: IL TABELLINO

Fiorentina-Milan 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 47′ Loftus-Cheek(M); 50′ Duncan(F); 53′ Leao(M).

Assist: 47′ Leao(M); 50′ Beltran(F); 53′ Reijnders(M).

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Kayode, Parisi, Ranieri; Arthur, Barák, Castrovilli, Infantino, Lopez; González, Nzola, Sottil. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Gabbia, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Musah, Zeroli, Pulisic, Okafor, Jovic. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli).

Ammoniti: 13′ Biraghi(F); 21′ Thiaw(M); 24′ Quarta(F); 90′ Tomori(M); 90’+2′ Loftus-Cheek(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA MILAN













© RIPRODUZIONE RISERVATA