Video/ Fiorentina Milan (4-3) gol e highlights: Vlahovic grande protagonista

La Fiorentina supera il Milan in un match ricco di emozioni e gol. Per i rossoneri è la prima sconfitta in campionato con il serio rischio, in attesa di Inter-Napoli, di dover abbandonare la testa della classifica in condominio con i partenopei. Protagonisti assoluti del match Vlahovic e Ibrahimovic autori di una doppietta. Gli altri tre gol sono stati siglati da Duncan, su papera clamorosa di Tatarusanu, Saponara, gran tiro a giro, e Venuti, però nella propria porta. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Vlahovic prova a mettere in moto Callejon, l’esterno è in fuorigioco. Brahim Diaz imbecca Ibraimovic che la mette in rete, il direttore di gara fischia l’off-side. Palla per Leao che in area non trova la porta grazie anche alla pressione di Venuti. Ottimo anticipo di Odriozola su Leao, i rossoneri stanno alzano i giri del motore. Duncan! La sblocca la Fiorentina! Papera di Tatarusanu su corner battuto da Callejon. L’estremo blocca il pallone che poi gli sfugge dalle mani. La sfera che arriva sui piedi di Duncan, per il centrocampista è un gioco da ragazzi metterla in rete. Callejon crossa per Vlahovic che di testa non trova la porta. Tonali ci prova da fuori area, Terracciano è pronto e respinge. Ci prova anche Leao, ancora protagonosta Terracciano. Milan che sta provando subito a riprenderla.

Theo Hernandez scende sulla fascia di competenza e crossa, Terracciano anticipa Ibrahimovic. Ancora Leao protagonista, sfida Venuti e poi calcia, Terracciano si distende e la mette in calcio d’angolo. Kessiè appoggia a Tonali, il tiro del centrocampista è respinto dalla difesa viola. Siamo giunti alla mezzora di gioco, decide al momento la rete siglata da Duncan su incredibile papera di Tatarusanu. Milan che sta attaccando a testa bassa per provare a trovare il pari. Kjaer lancia per Leao, Igor si immola e mura la conclusione dell’attaccante. Azione personale di Bonaventura che da fuori area non centra la porta. Kjaer per Ibrahimovic che colpisce di testa e per poco non trova il gol. Un minuto alla fine della prima frazione, decide sempre Duncan. Saponara! Raddoppia la Fiorentina nel finale di prima frazione! Sponda di Vlahovic per Saponara che con il destro a giro non lascia scampo a Tatarusanu. Davvero un gran gol del trequartista. La prima frazione di gara termina con la Fiorentina avanti sul Milan per due reti a zero. Viola cinici ed incisivi.

SECONDO TEMPO

Lancio per Odriozola ben controllato da Gabbia. Kalulu per Leao che a sua volta serve Ibrahimovic, palla fuori di poco. Bel servizio di Odriozola per Callejon che con il tacco non crea pericoli. Kessiè per Leao che in area la manda fuori. Milan che si riversa in avanti esponendosi al contropiede dei viola. Nel Milan c’è Giroud per Brahim Diaz. Pioli inserisce anche Florenzi per Kalulu e Messias per Saelemaekers. Vlahovic! Arriva il tris della Fiorentina! Duncan serve in profondità il centravanti serbo che supera Gabbia e poi Tatarusanu, a porta vuota chiude molto probabilmente la gara. Ibrahimovic! Il Milan non si arrende! Sbaglia tutto Bonaventura che serve lo svedese, in area supera Terracciano. Ancora Ibrahimovic! Il Milan rientra definitivamente in partita! Theo Hernandez supera Odriozola e pesca Ibrahimovic che trova la doppietta personale. Mancano più di venti minuti alla fine di un match bellissimo. Intanto Italiano prova a corregger qualcosa con Nico Gonzalez la posto di Callejon e Castrovilli per Bonaventura. Vlahovic serve Nico Gonzalez in area, chiude tutto Kjaer. Fiorentina che ora può sfruttare gli ampi spazi lasciati dai rossoneri che si riversano in attacco.

Nel Milan entra Bennacer per Tonali. Castrovilli per Odriozola, arriva la chiusura di Theo Hernandez sul cross dello spagnolo. Quindici minuti alla fine di una gara che promette ancora tantissime emozioni. Nel Milan entra Krunic per Leao, dieci minuti al termine della gara. Scontro tra Odriozola e Theo Hernandez, lo spagnolo riesce a rientrare in campo. Vlahovic! Arriva la doppietta personale del serbo che chiude la gara! Theo Hernandez perde la sfera sul pressing di Nico Gonzalez, palla per Vlahovic che supera Tatarusanu per la quarta volta. Ancora Fiorentina in avanti con Nico Gonzalez che trova la pronta respinta di Tatarusanu. Il direttore di gara assegna sei minuti di recupero. Entra Maleh per Duncan. Gara che ormai ha pochissimo da dire, si avvicina la prima sconfitta in campionato per il Milan. Castrovilli si prende il giallo per il fallo su Theo Hernandez. L’esterno francese reagisce al fallo e si prende il giallo. Autorete di Venuti nel finale! Sul cross di Theo Hernandez ancora Ibrahimovic di testa, palla sulla traversa e poi su Venuti. La Fiorentina batte il Milan per quattro reti a tre.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura (24′ st Castrovilli), Torreira, Duncan (48′ st Maleh); Callejon (24′ st Nico Gonzalez), Vlahovic, Saponara. A disposizione: Cerofolini, Rosati, Frison, Terzic, Amrabat, Benassi, Di Stefano, Munteanu, Sottil. Allenatore: Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (12′ st Florenzi), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali (29′ st Bennacer), Kessie; Saelemaekers (12′ st Messias), Diaz (12′ st Giroud), Leao (35′ st Krunic); Ibrahimovic. A disposizione: Desplanches, Mirante, Ballo-Toure, Romagnoli, Bakayoko, Pellegri. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 15′ pt Duncan (F), 46′ pt Saponara (F), 15′ st Vlahovic (F), 17′ st e 22′ st Ibrahimovic (M), 40′ st Vlahovic (F), 51′ st autogol Venuti (F)

NOTE: Ammoniti: Castrovilli (F), Theo Hernandez (M). Recupero: 2′ pt, 6′ st.

