Video/ Fiorentina Parma (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Franchi

Allo Stadio Artemio Franchi le formazioni di Fiorentina e Parma non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Fiorentina e Parma, nel primo tempo, dopo una fase di studio iniziale, sembrano essere gli ospiti a poter spingersi in zona offensiva con maggior efficacia grazie ai pericolosi spunti di Gervinho. Le mezze chances avute da Dalbert in apertura e poi da Castrovilli al 24′ non premiano i toscani ed i ducali riescono a passare in vantaggio nel finale di frazione, precisamente al 40′, grazie proprio ad un gol segnato da Gervinho, capitalizzando l’assist di Kucka sul pallone rubato da Scozzarella a Chiesa nei pressi della metà campo. Nel secondo tempo gli uomini di mister Montella rischiano di subire il raddoppio ma vanno comunque in cerca del pareggio ed i loro sforzi vengono premiati al 67′ dalla rete di Castrovilli, autore di un preciso colpo di testa vincente a sfruttare l’assist del suo compagno Dalbert. I viola tentano quindi di ultimare il sorpasso con scarsa fortuna fino al novantesimo. Il punto conquistato in questo turno di campionato permette rispettivamente alla Fiorentina di salire a quota 16 nella classifica di Serie A mentre il Parma raggiunge quota 14 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emergecome le due squadre si siano date grande battaglia nonostante il possesso palla favorevole alla Fiorentina con il 55%, supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi: l’87% contro il 78% con 453 e 258 appoggi completati. I viola toscani si sono però distinti in fase offensiva grazie al 15 a 7 nelle conclusioni totali, delle quali 4 a 3 indirizzate nello specchio della porta, 2 a testa per Gervinho e Pulgar. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Parma è stata la squadra più scorretta a causa del 20 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Dalbert e Pulgar da un lato, Pezzella e Darmian dall’altro.

IL TABELLINO

Fiorentina-Parma 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 40′ Gervinho(P); 67′ Castrovilli(F).

Assist: 40′ Kucka(P); 67′ Dalbert(F).

FIORENTINA – Dragowski, Venuti, Ranieri, Milenkovic, Ghezzal(55′ Vlahovic), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Dalbert, Boateng(85′ Pedro). A disp.: Terracciano, Ceccherini, Lirola, Terzic, Rasmussen, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Sottil, Eysseric. All.: Vincenzo Montella.

PARMA – Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella(68′ Barillà), Kucka, Scozzarella, Hernani, Kulusevski(83′ Gagliolo), Gervinho, Karamoh(74′ Sprocati). A disp.: Colombi, Alastra, Brugman, Camara, Cornelius. All.: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino).

Ammoniti: 28′ Pezzella(P); 39′ Darmian(P) 55′ Dalbert(F); 71′ Pulgar(F).

