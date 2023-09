Video/ Fiorentina Rapid Vienna (2-0) gol e highlights: Nico Gonzalez manda ai gironi i viola (31 agosto 2023)

VIDEO FIORENTINA RAPID VIENNA 2-0

La Fiorentina batte il Rapid Vienna nella gara di ritorno dei play-off di Conference League ad approda ai gironi della terza competizione europea, protagonista assoluto Nico Gonzalez. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match prima di ammirare il video Fiorentina Rapid Vienna. Mayulu calcia da posizione centrale e coglie la traversa! Ancora austriaci pericolosi con Grull che aggancia e calcia, tiro debole facile preda di Terracciano. Dodò per Biraghi che calcia al volo, palla fuori. Lancio in profondità per Nzola, Hedl esce dalla sua area e salva. Ottima occasione per Nzola che ha sprecato. Altra occasione per Nzola che sulla linea di porta non riesce nel tocco vincente. Ancora Fiorentina pericolosa, stop e tiro di Kouamè, palla fuori di un soffio. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Giallo ad Arthur per proteste. Mayulu parte in contropiede e con il sinistro non centra lo specchio della porta. Ancora Mayulu, blocca Terracciano. Nico Gonzalez! Fiorentina in vantaggio! Biraghi scende sulla fascia di competenza e crossa, Auer calcia su Hedl, la sfera arriva a Nico Gonzalez che sigla e riequilibra il discorso qualificazione. Mandragora calcia dalla distanza e trova la traversa! Calcia bene Duncan, respinge la minaccia Hedl. Calcio di rigore a favore della Fiorentina! Sfera a cercare Beltran, tocca con il braccio Sattlberger. Sulla sfera Nicon Gonzalez che non sbaglia! Fiorentina in questo momento ai gironi di Conference League. Termina il match, festa al Franchi.

VIDEO FIORENTINA RAPID VIENNA: IL TABELLINO

Marcatori: 59′, 90′ rig. Nico Gonzalez

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (87′ Parisi sv); Arthur (60′ Duncan), Mandragora, Gonzalez, Bonaventura (87′ Kokorin sv), Kouamé (72′ Sottil); Nzola (60′ Beltran ).

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Oswald, Querfeld, Hoffman, Auer; Sattlberger, Seidl, Kerschbaum; Grull, Mayulu (68′ Strunz), Kuhn (84′ Bajic sv).

Arbitro: Simovic (Serbia)

Ammoniti: Mandragora (F), Kuhn (R), Kerschbaum (R), Querfeld (R), Arthur (F), Sattlberger (R), Grull (R), Sottil (F)

