Video Fiorentina Roma (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la sesta giornata della Serie A 2025/2026.
VIDEO FIORENTINA ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Roma vince in trasferta ed in rimonta per 2 a 1 contro la Fiorentina. Nel primo tempo i viola tentano subito di imporsi andando anche alla conclusione, finita ampiamente alta sopra la traversa, con Mandragora su punizione al 4′ ma al 14′ ci pensa il solito Moise Kean a spezzare l’equilibrio firmando un gran gol su assist di Nicolussi Caviglia e dopo un errore abbastanza clamoroso commesso da Celik e Mancini.
Al 22′ Dovbyk pesca Soulé recapitandogli il passaggio vincente per segnare la rete del momentaneo pareggio e proprio lo stesso autore del gol sfiora la doppietta personale evitata solo tramite un salvataggio sulla linea di Marì al 27′. Ancora Soulé si rende poi protagonista nel servire l’assist per il gol del capitano Bryan Cristante che completa la rimonta romanista alla mezz’ora.
Pure Dovbky spreca un’opportunità al 38′ e Kean torna a farsi vedere al 39′ quando centra un palo, poco prima che il suo portiere De Gea debba intervenire sul tocco errato di Gosens indirizzato verso la loro porta al 45′. Nel secondo tempo la compagine allenata in panchina dal tecnico Stefano Pioli si rivela ancora una volta imprecisa sia con Gosens che con Ranieri su un lancio interessante di Dodò all’ora di gioco.
Nel finale i gigliati sostituiscono Fazzini con Ndour per infortunio al 68′ ed il subentrato Piccoli centra la traversa dalla distanza al 74′. I toscani non ripristinano la parità neanche all’83’ tramite la giocata dell’ex interista Robin Gosens.
Il punteggio conquistato in questa sesta giornata di Serie A per la stagione 2025/2026 spinge la Roma per il momento in vetta alla classifica della Serie A con i suoi 15 punti sin qui guadagnati. La sconfitta incolla ulteriormente la Fiorentina in fondo alla graduatoria con appena tre punti racimolati dall’inizio del campionato.