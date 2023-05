Video/ Fiorentina Roma (2-1) gol e highlights: vittoria in rimonta! (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA ROMA: LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina supera in rimonta la Roma per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Italiano a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni andando alla conclusione imprecisa subito con Jovic al 4′ e gli ospiti guidati dal tecnico Mourinho tentano di replicare affacciandosi in avanti con Bove ma è El Shaarawy a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi all’11’, su assist di Solbakken. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi mancano il possibile raddoppio al 26′ quando il tiro di Solbakken viene respinto tra i pali da un ottimo Cerofolini. I viola ci provano quindi su punizione con Biraghi al 33′ e sul fronte opposto Wijnaldum si vede deviare in corner la conclusione arrivata in contropiede al 36′.

Nel finale di frazione la Roma manca altre due chances al 43′ con El Shaarawy ed al 45’+1′ con Belotti, entrambe cancellate dalle parate di Cerofolini. Nel secondo tempo i toscani si disperano verso il 55′ quando Llorente evita il peggio in area piccola su Jovic, incapace così di girare a rete in maniera efficace. Nell’ultima parte dell’incontro i gigliati ribaltano la gara trovando il gol del pareggio all’85’ per merito di Jovic, su sufferimento di Mandragora, e completando il sorpasso immediatamente all’88’ con il gol firmato da Ikoné, liberato dal neo entrato Kouame.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per dieci volte ammonendo rispettivamente Saponara, Quarta, Venuti, Jovic, Igor ed Italiano da un lato, Missori, Solbakken, Svilar e Mourinho dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono alla Fiorentina di salire a quota 53 nella classifica della Serie A mentre la Roma non si muove, rimanendo ferma a 60 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA ROMA: IL TABELLINO

Fiorentina-Roma 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 11′ El Shaarawy(R); 85′ Jovic(F); 88′ Ikoné(F).

Assist: 11′ Solbakken(R); 85′ Mandragora(F); 88′ Kouame(F).

FIORENTINA (4-2-3-1) – Cerofolini; Venuti(62′ Dodo), Quarta(46′ Milenkovic), Igor, Biraghi(46′ Terzic); Mandragora, Duncan(76′ Kouamé); Ikoné, Barak, Saponara(62′ Castrovilli); Jovic. A disp.: Terracciano, Ranieri, Bianco, Sottil, Amrabat, Bonaventura, Cabral, Brekalo, N. Gonzalez, Kayode. All.: Vincenzo Italiano.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Bove, Smalling(46′ Mancini), Llorente; Missori, Wijnaldum(60′ Cristante), Tahirovic, Zalewski(80′ Abraham); Solbakken(71′ Ibanez), El Shaarawy(46′ Celik); Belotti. A disp.: Boer, Baldi, Keramitsis, Darboe, Volpato, Pagano. All.: José Mourinho.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 25′ Saponara(F); 32′ Missori(R); 42′ Quarta(F); 50′ Venuti(F); 58′ Solbakken(R); 64′ Jovic(F); 75′ Svilar(R); 77′ Igor(F); 83′ Mourinho(R); 83′ Italiano(F).

