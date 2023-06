Video/ Fiorentina Roma Primavera (3-3) gol e highlights: pari che salva la Viola (3 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: GIALLOROSSI BEFFATI!

Fiorentina Roma Primavera cominciata con un’ora e un quarto di ritardo per via del forte diluvio che si stava abbattendo sulla città di Sassuolo. Ora continua a piovere ma con una intensità minore che però non favorisce il gioco palla a terra, e essendo in un periodo storico in cui il calcio è molto tecnico questo potrebbe essere una determinante non da poco. Azione pericolosa da parte di Amatucci che porta il pallone in area dopo una lunga corsa, al momento del tiro infatti è molto stanco e purtroppo il pallone risulta facile preda del portiere Baldi. Trasforma poi un calcio di rigore Pagano.

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo in Fiorentina Roma, Viola che sembra aver preso definitivamente le redini del gioco. Roma che si chiude a riccio con dieci uomini dietro la linea della palla. Capasso e Harder sono i fautori che portano la Fiorentina ad un passo dal pari. Il primo non riesce a segnare nonostante il tentativo sembrasse a botta sicura, in questo caso è stata brava la difesa giallorossa a respingere in extremis. Nel secondo caso invece Harder colpisce male il pallone dai venticinque metri, con la palla che finisce di molto alta sopra la traversa. Distefano alla fine pareggia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA ROMA PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Riprende Fiorentina Roma Primavera, gara che come nel primo tempo è sui binari della viola che infatti quasi allo scadere del primo tempo riesce a pareggiare e ora Sene è l’uomo più pericoloso per la squadra toscana. Il giovane riesce in un primo momento a colpire di tacco dentro l’area di rigore ma la difesa della Roma salva bene spazzando via. Nella seconda occasione, sempre di Sene, l’attaccante si fa ipnotizzare dal portiere e spara alto, la Viola si muove bene e crea molto, ma l’attaccante non riesce a concretizzare le numerose palle gol che gli vengono fornite. Dopotutto si sta parlando di giocatori ancora alle prime esperienze in tornei che contano.

Roma Fiorentina Primavera, alla fine riescono a spuntarla i giallorossi con un gol all’ottantesimo minuto siglato da Mannini che da solo in area riesce agilmente a bucare il portiere Martinelli. Fino a quel momento però la partita la stava facendo la Viola ma che ha sprecato troppo, soprattutto con Sene e non è riuscita a portare a casa il risultato. Incredibile come, a pochi minuti dal gol di Mannini lo stesso Sene spreca una clamorosa azione da rete mandando alto il pallone davanti al portiere, l’attaccante era da solo dentro l’area di rigore e sembrava più facile far gol che sbagliare da quella posizione. Pareggia poi Lucchesi di testa, su corner.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA ROMA PRIMAVERA, IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode; Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Sene, Distefano. A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Padilla Mendoza, Nardi, Ievoli, Comuzzo. Allenatore: Alberto Aquilani

ROMA (4-3-3): Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Falasca; Vetkal, D’Alessio, Pagano; Cassano, Padula, Cherubini. A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert, Ivkovic, Pellegrini, Misitano, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Costa, Bolzan, Mannini, Ienco, Cichella. Allenatore: Federico Guidi

Reti: 6′ Pagano rig. (R), 16′ Padula (R), 19′ Distefano (F), 41′ Distefano (F) 80’ Mannini (R), 92’ Lucchesi (F)

