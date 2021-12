Video/ Fiorentina Salernitana (4-0) gol e highlights: Vlahovic trascina la viola!

VIDEO FIORENTINA SALERNITANA 4-0: GLI HIGHLIGHTS

Fiorentina Salernitana si conclude con il risultato di 4-0. Nella gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, la viola conquista un importante successo, trascinati da una grande prestazione di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Le altre due reti sono state realizzate da Bonaventura e Maleh, come possiamo vedere nel video degli hihglights. La Fiorentina continua a sognare l’Europa, e con il successo di oggi vola a 30 punti. La Salernitana, nonostante una buona prima mezz’ora di partita, deve arrendersi alla furia della squadra di Vincenzo Italiano. Gli amaranto restano quindi il fanalino di coda della classifica con 8 punti. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita. Il primo tempo si apre con un quarto d’ora piuttosto equilibrato. La Fiorentina prova a manovrare, ma la Salernitana è ben schierata in campo e non lascia spazi. Il primo squillo della partita è di marca amaranto e arriva al 18′, con la conclusione di Coulibaly mandata in corner da Terracciano. La Fiorentina inizia ad aumentare i giri del motore, e si rende pericolosa al 24′. Traversone di Biraghi per Vlahovic che di testa non inquadra la porta.

Al 31′ la viola passa. Bonaventura arriva per primo su una corta respinta della retroguardia della Salernitana. Il centrocampista calcia di prima intenzione di collo esterno, piegando le mani di Belec, 1-0. Al 41′, pennellata di Torreira per Vlahovic, che fa a sportellate con Gyomber e non riesce a indirizzare la palla in rete. Al 45′ cross da una parte all’altra di Biraghi per Callejon, lo spagnolo schiaccia di testa ma Belec respinge. Biraghi prova il tap-in, ma viene murato dal portiere. Nella ripresa, la Fiorentina trova subito il raddoppio. Filtrante in verticale di Duncan per lo scatto di Vlahovic. Il serbo entra in area e calcia di sinistro, Belec non è perfetto nell’intervento e la palla si insacca, 2-0. I gigliati provano quindi a gestire, ma abbassano l’attenzione. Al 68′ gran tiro di Delli Carri che impegna Terracciano. Continua a crederci la Salernitana, che va in gol al 79′, Simy parte però in posizione irregolare e viene annullato. Lo stesso Simy ci riprova all’81’. Incursione in area e tiro sul primo palo, deviato in angolo da Terracciano. La furia in panchina di Italiano fa svegliare la Fiorentina che la chiude all’84’. Grande strappo di Sottil sulla sinistra, che pesca al centro Vlahovic per il 3-0. Al 90′ la viola realizza il poker. Vlahovic calcia dal limite trovando la corta respinta di Belec su cui si avventa Maleh, che la ribadisce in rete per il 4-0 finale.

VIDEO FIORENTINA SALERNITANA 4-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Fiorentina Salernitana, terminata con il successo viola con il punteggio di 4-0, gli allenatori delle due squadre hanno analizzato la partita. Soddisfatto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole, rilasciate a Dazn: “Non eravamo partiti come al solito, però c’era anche l’avversario che si giocava tantissimo. La Salernitana nella prima mezz’ora chiudeva bene tutti gli spazi, poi abbiamo sbloccato il risultato con Bonaventura e da lì la partita ha avuto un esito positivo per noi. Dobbiamo continuare su questa strada. Non possiamo abbassare la concentrazione, concedendo situazioni pericolose, i ragazzi sanno che bisogna tenere sempre il piede sull’acceleratore. Sono contento per Vlahovic, siamo contenti di avere uno come lui nel reparto offensivo”.

Ce’è un po’ di rammarico nelle parole di Stefano Colantuono. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Salernitana, rilasciate ai microfoni di Dazn: “La squadra ha iniziato bene, ha fatto una buona gara, ci siamo resi pericolosi soffrendo il giusto. Poi il primo gol ci ha complicato la partita. La Fiorentina palleggia bene e ti fa correre a vuoto, a quel punto diventa un’impresa ardua. La gara si è compromessa con i primi due gol subiti. La squadra è comunque viva, numericamente siamo contati, la situazione è molto complicata. La squadra non mi è dispiaciuta, soprattutto nel primo tempo.”

VIDEO FIORENTINA SALERNITANA 4-0: IL TABELLINO

RETI: 31′ Bonaventura (F), 51′ Vlahovic (F), 84′ Vlahovic (F), 90′ Maleh (F).

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola (87′ Venuti), Milenkovic (46′ Igor), Quarta, Biraghi (87′ Terzic); Bonaventura, Torreira, Duncan (79′ Maleh); Callejón (72′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez. A disp. Rosati, Cerofolini, Saponara, Pulgar, Benassi, Amrabat, Kokorin. All. Vincenzo Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Kechrida, Obi (62′ Schiavone), L. Coulibaly, Kastanos (52′ Bonazzoli), Ranieri (91′ Jaroszynski); Ribéry (91′ Di Tacchio), Simy. A disp. Fiorillo, Guerrieri, Gagliolo, Delli Carri. All. Stefano Colantuono.

