Video/ Fiorentina Sampdoria (1-2) gol e highlights: colpo blucerchiato (Serie A)

La Sampdoria dopo due ko dà un calcio alla crisi espugnando il campo dell’Artemio Franchi e mette nei guai la Fiorentina, che è passata dalle stelle di San Siro a pochi minuti dal novantesimo alle stalle della rimonta subita dall’Inter e dal primo ko casalingo. E dire che erano stati i viola a iniziare meglio la partita, con Kouamé che ha sbagliato una facile occasione e Vlahovic che si è visto negato il gol da una grande parata di Audero. La Sampdoria però riesce a mettere la testa fuori dal guscio, Castrovilli rischia l’autogol mandando il pallone a sbattere sulla sua traversa, al 42′ una trattenuta di Ceccherini su Quagliarella costa il calcio di rigore alla formazione blucerchiata. Lo stesso Quagliarella va sul dischetto e batte Dragowski di potenza, ottenendo il vantaggio per la Sampdoria alla fine del primo tempo ed eguagliando un importante primato, raggiungendo lo stesso numero di gol di Gianluca Vialli realizzati con la maglia della Sampdoria. I blucerchiati ci credono e Candreva coglie un clamoroso incrocio dei pali nella ripresa, ma la Fiorentina riesce a pareggiare al 27′: diagonale da fuori area di Milenkovic, Vlahovic intercetta la sfera e da posizione ravvicinata stavolta non perdona, firmando l’1-1. Ma i viola si fanno di nuovo sorprendere difensivamente e al 38′ della ripresa, su rinvio di Audero, Verre scatta e in pallonetto scavalca Dragowski. Finisce 1-2 anche perché, a 10 secondi dalla fine del recupero, l’ultimo diagonale di Federico Chiesa si stampa sul palo a Dragowski battuto.

VIDEO FIORENTINA SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Dopo due sconfitte, Claudio Ranieri può finalmente elogiare la sua Sampdoria: “Le prime due sono state non-partite, ma ho finalmente rivisto una squadra compatta, convinta e che si aiuta: mi sono veramente piaciuti nonostante qualche errore, che ci sta sempre. Con Gaston Ramirez ho un bellissimo rapporto, e gli ho detto che se era preoccupato non avrebbe giocato, altrimenti sì. Lui ha risposto da campione, non so se rimarrà. Il mercato mentre si gioca è una cosa assurda, tanto fanno tutto negli ultimi giorni: ma allora fatelo prima, perché così non va bene. Verre ha segnato un gol bellissimo. Il ragazzo ha qualità e grossa determinazione: se parte Gaston Ramirez ma resta lui, sono contentissimo. Contentissimo per il ragazzo, insomma: può avere lo spazio che aveva Gaston l’anno scorso“. Iachini non cerca scuse per la sconfitta della Fiorentina: “Rispetto alle prime due uscite è stato qualche passo indietro, anche se all’inizio siamo partiti bene. Poi abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in mezzo, e questo ha creato un’eccessiva tensione. Non deve accadere. Abbiamo preso gol su un episodio sfortunato ed evitabile, provando comunque a far male là davanti. Dopo esserci riusciti abbiamo preso un gol che non possiamo assolutamente permetterci: peccato perché la squadra ha provato a rimediare fino in fondo. Oltre a Ribery oggi ne mancavano anche altri, ma non può essere una scusa o un alibi. Parleremo con la società: ci siamo detti di fermare il discorso sul mercato, perché abbiamo tanti giocatori interessati da queste situazioni.”

