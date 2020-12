Video/ Fiorentina Sassuolo (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Franchi

VIDEO FIORENTINA-SASSUOLO (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi le formazioni di Fiorentina e Sassuolo non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico De Zerbi a cercare di cogliere di sorpresa i toscani sparando largo non di molto con Berardi già al 3′. Gli emiliani insistono con un tiro-cross di Boga bloccato da Dragowski al 4′ ma i padroni di casa guidati da mister Prandelli rispondono al 6′ con Biraghi che, imbeccato da Ribery al termine di una bell’azione corale, non inquadra lo specchio della porta avversaria. I viola ci riprovano inutilmente al 9′ tramite un tiro sbilenco di Vlahovic. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani non si fermano almeno finchè riescono a passare in vantaggio intorno al 13′ grazie alla rete messa a segno da Traore, capitalizzando l’assist vincente offertogli da un Berardi molto attivo. Il numero 3 Biraghi, sul fronte opposto, si fa vedere di nuovo al 16′ senza inquadrare lo specchio della porta e i neroverdi vanno invece a caccia del raddoppio fallendo una doppia occasione al 23′ con Rogerio dalla distanza e quindi con Berardi da ottima posizione sulla ribattuta, oltre al tentativo di Traore al 27′. Il francese Ribery non è più fortunato per la Fiorentina al 29′. Dopo il gol subito, i viola non si danno per vinti e trovano la rete del pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Vlahovic verso il 35′ e concesso per un fallo commesso da Locatelli, che ha rischiato l’espulsione essendo già ammonito, ai danni di Ribery. Nel finale della prima frazione di gioco gli ospiti tentanto di tornare avanti con Berardi sia al 37′ che al 45′ mentre Castrovilli manca l’opportunità per completare la rimonta al 42′.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, al 48′, gli uomini del tecnico Prandelli provano a colpire con Venuti che, liberato da Vlahovic con un tunnel nei confronti di Peluso, manda il pallone largo rispetto alla porta difesa da Consigli. Il suo capitano Pezzella spara poi addosso ad un calciatore avversario spedendo la sfera in fallo laterale al 50′ e gli emiliani di mister De Zerbi replicano al 53′ mettendo i brividi ai Gigliati sfiorando soltanto la traversa tramite la conclusione di Obiang intorno al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani si disperano per la traversa colta da Ribery all’84’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Valeri, proveniente dalla sezione di Roma 2, ha estratto il cartellino giallo per 8 volte ammonendo rispettivamente Amrabat, Castrovilli, Biraghi e Milenkovic da un lato, Locatelli, Berardi, Traore e Toljan dall’altro. Il punto conquistato in questo dodicesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Fiorentina di salire a quota 10 ed al Sassuolo di portarsi a quota 23 nella classifica della Serie A.

IL TABELLINO

Fiorentina-Sassuolo 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 13′ Traore(S); 35′ RIG. Vlahovic(F).

Assist: 13′ Berardi(S).

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Caceres(74′ Igor), Milenkovic, Ger. Pezzella; Venuti, Bonaventura(87′ Borja Valero), S. Amrabat, Castrovilli(73′ Pulgar), Biraghi; Vlahovic(73′ Kouame), Ribéry. All.: Cesare Prandelli.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogério; Locatelli(82′ Magnanelli), Obiang(79′ Bourabia); D. Berardi, H. Traoré(61′ Defrel), Boga(79′ Djuricic); Raspadori(61′ Caputo). All.: Roberto De Zerbi.

Arbitro: Paolo Valeri (sezione di Roma 2).

Ammoniti: 7′ Amrabat(F); 18′ Locatelli(S); 19′ Berardi(S); 29′ Traore(S); 42′ Castrovilli(F); 45’+1′ Biraghi(F); 62′ Toljan(S); 90’+2′ Milenkovic(F).

VIDEO FIORENTINA SASSUOLO, HIGHLIGHTS E GOL

