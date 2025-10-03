Video Fiorentina Sigma Olomuc che racconta la sfida valevole per la Uefa Conference League. Cronaca, tabellino e migliori azioni della gara.

VIDEO FIORENTINA SIGMA OLOMUC: IL TABELLINO

Video Fiorentina Sigma Olomouc che racconta una sfida piena di emozioni. La prima occasione degna di nota arriva dai piedi di Kostadinov, che tenta una conclusione con De Gea attentissimo. Poco dopo Ghali mette in difficoltà la Viola con ancora De Gea provvidenziale. La partita si accende per i toscani. La Fiorentina trova il vantaggio con Roberto Piccoli che approfitta di una ripartenza ben servito da Ndour. La Viola sfiora il raddoppio due volte: prima lo stesso Piccoli manda fuori di poco, poi Ranieri centra in pieno la traversa con Dodò che ribadisce in rete ma in posizione di fuorigioco.

Risultati Europa League, classifica/ +3 Porto, Nottingham ko. Diretta gol live score (oggi 2 ottobre 2025)

Si va all’intervallo sul parziale di 1-0 per la Fiorentina che non ha cominciato bene la gara ma che con il passare del tempo si è accesa fino al vantaggio firmato Piccoli. Nella seconda frazione Piccoli ha la chance di raddoppiare ma l’estremo difensore del Sigma lo ipnotizza tenendo il risultato sul 1-0. Nel finale chiude la partita Ndour con un tiro da fuori, facilitato dal tocco del palo per il 2-0 finale che regala il successo, e i tre punti, alla Viola.

Video choc Roma Lille tre rigori sbagliati dai giallorossi/ Due errori di Dovbyk e Soulé in Europa League

VIDEO FIORENTINA SIGMA OLOMUC: GOL E HIGHLIGHTS