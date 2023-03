Video/ Fiorentina Sivasspor (1-0) gol ed highlights: Barak firma il successo!

Video Fiorentina Sivasspor che presenta un canovaccio molto evidente. Nei primi 45 minuti la Fiorentina ha calcia ben 13 volte contro la difesa turca virgola in 5 occasioni colpisce anche la porta ma trova l’opposizione da parte del portiere ospite, assoluto protagonista del match per i suoi. Tra i più attivi troviamo Ikonè ma anche Biraghi molto servito sulla fascia sinistra spesso attaccando la profondità con l’argentino Nico Gonzalez che converge verso l’interno. L’occasione più importante arriva nei primi 15 minuti quando il serbo Luka Jovic, ben servito da un passaggio illuminante di Gonzalez, spreca tutto sotto porta provando un tocco sotto morbido che viene parato facilmente dal portiere. Attacca tanto le Fiorentina e crea tante occasioni senza però trovare il gol del vantaggio con il risultato che nei primi 45 minuti recita pareggio e squadre che vanno all’intervallo.

Trova la rete del vantaggio la Fiorentina con Barak con una splendida volèe, seppur deviata, che buca la muraglia della difesa ospite. Spreca tantissimo Fiorentina la possibilità di portarsi sul doppio vantaggio con occasioni sui piedi di Sottil e Mandragora che non sono freddi sotto porta. Occasione anche per Cabral che poi si becca il cartellino giallo per simulazione all’interno della di rigore avversaria. Rosso nel finale per Gradel.

VIDEO FIORENTINA SIVASSPOR: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martínez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli(12′ st Barak), Amrabat(13′ st Mandragora), Bonaventura(24′ st Cabral); Ikoné(12′ st Sottil), Jovic, Nico González(33′ st Kouamè). A Disposizione: Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé. ALL. Vincenzo Italiano.

SIVASSPOR (4-3-3): Sasal Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftçi; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz(14′ st Max Gradel), Caicedo(23′ st James), Yesilyurt(35′ st N’Jie). A Disposizione: Kuckar, Yildirim, Gradel, N’Jie, Gökay, Ulvestad, Musa, Erdal, James, Albayrak. ALL.: Riza Calimbay.

Arbitro: Enea Jorgji

Reti: 25′ st Barak

Ammonizioni: Saiz ; Amrabat; Jovic; Cabral ; Biraghi ; Cofie; Dodo

Espulsioni: Max Gradel











