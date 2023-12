Video/ Fiorentina Torino (1-0) gol e highlights: Ranieri la decide di testa (29 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA TORINO (1-0): LA PARTITA

La Fiorentina batte di misura il Torino grazie ad una rete siglata da Ranieri di testa nella ripresa. Con questa vittoria i viola agganciano momentaneamente il quarto posto occupato dal Milan a quota 33 punti. Nella prima frazione poche le occasioni con le due compagini che si preoccupano più di difendere che attaccare. Ricci pesca Zapata in mezzo, Terracciano risponde presente. Nel finale arriva la ghiotta occasione per i viola che sprecano con Ikonè. Sbaglia tutto Tameze che regala la sfera ad Ikonè, solo davanti al portiere l’esterno non riesce a saltarlo. La prima frazione termina con un giusto zero a zero.

Nel secondo tempo la Fiorentina entra in campo con un piglio diverso ed inizia ad attaccare in maniera più convincente. Lo sforzo viene premiato nel finale quando Kayode la mette in mezzo per Ranieri che sigla di testa. Il Torino prova ad imbastire l’assalto del pareggio ma non trova lo spunto giusto per colpire. La Fiorentina, dopo la vittoria in casa del Monza, trova altri tre punti importantissimi nella lotta per la Champions League. I viola sono attualmente quarti in classifica accanto al Milan. Il Torino resta invece a quota 24 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA TORINO (1-0): IL TABELLINO

Marcatore: st 38′ Ranieri (F)

Ammoniti: pt 24′ Biraghi (F), st 9′ Ricci (T), st 23′ Kayode (F), st 30′ Ranieri (F), st 42′ Ikoné (F), st 43′ Djidji (T)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (st 32′ Parisi); Arthur (st 20′ Mandragora), Duncan; Ikoné (st 43′ Sottil), Bonaventura (st 43′ Martinez Quarta), Kouamé; Beltran (st 20′ N’Zola). A disp. Christiansen, Vannucchi, Infantino, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Maxime Lopez, Amatucci, Brekalo, Barak. All. Italiano.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze (st 42′ Seck), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (st 33′ Vojvoda), Vlasic (st 33′ Djidji), Ricci (st 17′ Linetty), Ilic, Lazaro; Pellegri (st 17′ Sanabria), Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Gineitis, Soppy, Radonjic, Karamoh. All. Juric.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Peretti-Tolfo. IV Uomo: Prontera. Var: Nasca. Avar: Marin.

