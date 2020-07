Video/ Fiorentina Torino (2-0) gol e highlights: decidono Kouame e Cutrone (Serie A)

Ecco il video di Fiorentina Torino, giocata per la 34^ giornata di Serie A. Secco 2-0 della Fiorentina sul Torino, i viola fanno un sol boccone degli avversari anche se nella ripresa i granata sono andati vicini al pareggio. Episodio decisivo già dopo 2′, bella palla in profondità di Ribery per Kouamé che salta Bremer e infila Sirigu. Il primo tempo è decisamente di marca viola col Torino che riesce a fare ben poco in fase offensiva, vengono ammoniti Lyanco e Lukic nel Torino e Pezzella nella Fiorentina. Nella ripresa la squadra di Longo cerca di fare di più, al 9′ lampo granata con una bella verticalizzazione di Berenguer per Belotti che salta Terracciano ma si trascina però il pallone sul fondo. La Fiorentina cerca di trarre ispirazione sempre da Ribery, ma la svolta del match arriva intorno alla mezz’ora del secondo tempo: Belotti colpisce il palo di testa su cross del neo entrato Ansaldi, sul capovolgimento di fronte un’incertezza di Meité mette Ribery nella condizioni di servire Cutrone che non si fa ipnotizzare da Sirigu e realizza il 2-0. E’ di fatto l’episodio che chiude l’incontro, a 42 punti la Fiorentina è salva matematicamente, per il Torino manca ancora qualcosa anche se le vittorie interne contro Brescia e Genoa hanno precedentemente messo al sicuro i granata.

VIDEO FIORENTINA TORINO: LE DICHIARAZIONI

Soddisfatto Iachini, seconda vittoria di fila per i Viola dopo quella di Lecce: “Abbiamo fatto un’ottima partita, non era facile ma siamo partiti forte come nelle ultime gare. L’unico rammarico è non aver chiuso prima, ne avevamo avuto l’opportunità. Lì dobbiamo ancora lavorare, ma il percorso è giusto e già antecedentemente i ragazzi meritavano qualche punto in più. Quando sono arrivato c’era tanta preoccupazione, i ragazzi hanno ripreso a fare quello che dovevano. Dopo la ripresa del campionato siamo la miglior difesa assieme al Milan, abbiamo fatto un bel percorso.” Longo riconosce la superiorità della Fiorentina: “Sicuramente non abbiamo approcciato bene, abbiamo regalato il primo gol alla Fiorentina e non ce lo possiamo permettere. Successivamente la squadra e cresciuta, con il palo di Belotti, poi è la seconda volta che ci fermano su un gol prima che la palla finisca in rete. Poi ci siamo sbilanciati e abbiamo preso il raddoppio su un nostro passaggio sbagliato e contropiede della Fiorentina. Adesso dobbiamo recuperare energie importanti per giocare la gara col Verona. Credere nella salvezza? Ci mancherebbe altro, non abbiamo bisogno che ce lo dica nessuno. Non guardiamo Genoa e Lecce, ma i punti che dobbiamo fare. Questo format ha pregi e difetti, si ha l’opportunità di rifarsi dopo 3 giorni.”